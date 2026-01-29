본문 바로가기
서울중앙지검 차장 전원 교체…1차장 안동건·4차장 이승형

변선진기자

입력2026.01.29 15:11

고검검사급은 내달 4일, 일반검사는 내달 9일자 부임

서울중앙지검 차장 전원 교체…1차장 안동건·4차장 이승형
이재명 정부 출범 이후 두 번째 검찰 중간 간부 인사이자 공소청 출범 이전 마지막 대규모 인사가 29일 단행됐다.


법무부는 이날 고검검사급(차장·부장검사) 569명과 일반검사 358명 등 총 927명에 대한 전보 인사를 시행했다고 밝혔다.

전국 최대 규모 검찰청인 서울중앙지검의 '2인자'인 1차장에는 안동건 대검찰청 반부패1과장이 임명됐다. 2차장에는 김태헌 부산동부지청 차장이, 3차장에는 김태훈 법무부 대변인이 각각 임명됐다.


직접 수사 부서를 이끄는 4차장검사에는 이승형 대구지검 2차장이 보임됐다. 기존 1·2·3·4차장 중에서는 장혜영 전 2차장이 검사장급인 대검 과학수사부장으로 유일하게 승진했다. 나머지 차장검사들은 부임 1년 만에 자리를 옮기게 됐다. 최재아 1차장은 안양지청장으로, 박준영 3차장은 인천지검 1차장으로, 이준호 4차장은 고양지청장으로 각각 자리를 옮겼다.


이번 인사는 지난 27일 단행된 대검검사급(검사장급) 인사의 후속 조치로, 공석 충원과 함께 올해 10월 예정된 공소청 전환에 대비해 조직을 새롭게 정비하는 데 방점이 찍혔다.

특히 법무부와 대검의 과장급, 서울중앙지검 부장검사 등 인력을 지방 검찰청으로 다수 전보해 일선 검찰청의 역량을 강화했다. 다만 업무 연속성이 필요한 국제투자분쟁(ISDS) 및 국가소송 대응 부서 등 일부 보직자는 유임하거나 내부 전보했다.


기수별로는 사법연수원 40기 부부장검사를 부장검사로, 41기 일반검사를 부부장검사로 각각 신규 보임했다. 또한 36기 검사들을 차장검사로 보임하지 않는 대신, 35기 검사 일부를 재경 및 수도권 지검의 형사부 선임부장으로 배치해 고경력 검사들이 후배들을 지도하고 노하우를 전수할 수 있도록 했다.


고검검사급은 내달 4일, 일반검사는 내달 9일자로 각각 부임한다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
