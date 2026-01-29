스완두, 카시트 신제품 ‘마리5브리즈’…오프라인 사전판매

오스트리아 프리미엄 카시트 브랜드 스완두(SWANDOO)가 오는 2월 10일(화) 출시되는 신제품 회전형 카시트 '마리5브리즈(Marie5 Breeze)'론칭에 앞서 오프라인 매장에서 사전판매를 진행한다.

마리5 브리즈는 기존 마리5 모델을 기반으로 통기성과 쾌적함을 한층 강화한 제품이다. 아이의 피부가 닿는 면에는 통기성이 뛰어난 3D메쉬 원단과 벤틸레이션 에어 홀을 적용해 열과 습기가 머무르지 않도록 설계했으며, 외부 전체를 감싸는 서라운드 메쉬 구조를 통해 공기 흐름을 자연스럽게 유도하는 것이 특징이다.

사전판매는 오는 2월 8일까지 진행되며, 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택이 제공된다. 사전구매 시 카시트 보호매트, 햇빛 가리개 등 카시트 필수 액세서리 3종과 함께, 밴밧 후방거울 '올리카미러'와 유모차 모빌대 '밴밧 플레이 아치'로 구성된 약 10만 원 상당의 카시트 장난감 세트가 증정된다.

또한 포토 후기 이벤트에 참여한 고객에게는 네이버 포인트 2만 원과 신세계 상품권 10만 원을 제공하는 추가 혜택도 마련됐다.

사전판매는 국내 육아용품 오프라인 매장 15곳 한정으로만 진행되며, ▲베이비하우스 영통, 용인, 부천, 광주, 양주, 파주, 청주, 광명, 송도, 시흥 ▲ 링크맘 마곡, 하남초일, 고양 ▲ 베이비스토어 다산 ▲에프랑 구미이다.

스완두 관계자는 "마리5브리즈는 인위적인 쿨링이 아닌 자연스러운 온도 밸런스를 유지하는 카시트로 아이가 가장 편안함을 느낄 수 있는 환경 조성에 초점을 맞췄다."며 "정식 론칭 전 사전판매를 통해마리5 브리즈만의 차별화된 편안함을 직접 경험해보시길 바란다"고 전했다.

한편, 마리5브리즈의 컬러 라인업은 '브릴리언트 브라운' '파지티브 핑크' 2종으로 감정에서 영감을 받은 2026년 신규 컬러이다. 제품에 대한 자세한 내용은 스완두 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.





