한화솔루션, 중대재해 방지 '리더 안전 포럼' 개최

이현주기자

입력2026.01.29 15:02

한화솔루션 케미칼 부문은 29일 여수공장에서 남정운 대표, 안인수 생산안전총괄 등 안전보건환경 경영위원회 위원들이 참석한 가운데 '리더 안전 포럼'을 개최했다고 밝혔다.


이날 포럼에서는 산업 안전에 특화된 컨설팅 기업에서 석유화학 산업의 실제 사고 사례와 최신 정책 및 동향을 소개했다. 참석자들은 안전 리더십 진단과 더불어 구체적인 실천 방안에 대해 토론했다.

한화솔루션은 중대 재해 방지를 위해 남 대표를 포함한 주요 임원으로 구성된 안전보건 경영위원회를 운영하고 있다. 또한 현장 안전 강화를 위한 ▲ 사물인터넷(IoT) 기반 실시간 '스마트 방재 플랫폼' ▲ 관리감독자 안전 리더십 코칭 제도와 저연차 직원 멘토링 제도 ▲ 현장 필수 안전 수칙인 '세이프티 골든 룰(Safety Golden Rules)' 준수 캠페인 등 다양한 제도를 시행 중이다.


남 대표는 "조직의 리더가 책임을 다해 중대재해 사고 예방에 앞장서야 할 것"이라며 "무사고·무재해 사업장 실현을 위해 각 사업장의 리더들이 모범이 되어주길 바란다"고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
