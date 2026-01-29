본문 바로가기
'응답하라 1997' 고양 꽃박람회, ‘그때 그 시절’ 사진을 찾습니다

이종구기자

입력2026.01.29 14:55

2026 고양국제꽃박람회 사진 공모전
박람회 찾았던 관람객들의 추억 전시

2026고양국제꽃박람회가 꽃과 함께한 순간을 기록하는 '花답하라 1997' 정원을 선보인다.

2026고양국제꽃박람회 ‘花답하라 1997’ 사진 공모전. 고양특례시 제공

'꽃, 시간을 물들이다'를 주제로 4월 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원에서 개최되는 이번 박람회는 꽃을 매개로 과거, 현재, 미래를 잇는 다양한 정원을 선보이는데 특히 방문객들의 기억과 추억을 담아낸 특별 전시 공간 '花답하라 1997' 정원이 조성된다.


'花답하라 1997' 정원은 고양국제꽃박람회를 찾았던 관람객들의 시간이 모여 완성되는 공간이다. 1997년 첫 개최 이후 박람회가 시민들의 일상에서 어떤 모습으로 자리해 왔는지 사진 기록을 통해 보여주는 것이 특징이다.

이와 연계해 진행되는 사진 공모전은 1997년부터 2025년까지 고양국제꽃박람회를 방문한 국내외 모든 관람객을 대상으로 한다. 개인, 가족, 연인, 친구와 함께한 박람회를 방문했던 사진 등 꽃과 함께했던 순간을 담은 사진을 간직한 누구나 참여할 수 있다.


1인당 최대 3점까지 접수할 수 있으며 jpg·jpeg·png 형식의 핸드폰 사진, 인화 사진(스캔)을 제출하면 된다.


공모를 통해 선정된 사진들은 올해 박람회 기간에 연도별 갤러리 형식으로 전시된다. 세대와 세대를 잇는 구성으로 어린시절 박람회를 찾았던 관람객이 성인이 되어 다시 그 기억을 마주할 특별한 순간이 기대된다.

사진 공모전에 대한 자세한 내용은 (재)고양국제박람회재단 대표 누리집과 재단 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

