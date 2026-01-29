광주시·전남도, 통합 놓고 '찾아가는 타운홀미팅' 연다

방송3사 주관해 서남권·광주권·동부권 순회

시·도민 청중단 참여…권역별 쟁점 공개 토론

광주광역시와 전라남도가 광주전남 통합과 관련해 권역별로 시·도민을 직접 만나 의견을 듣는 '찾아가는 타운홀미팅'을 연다. 방송 3사가 주관하는 공개 토론 형식으로, 통합에 대한 정보 제공과 함께 시·도민의 질문과 의견을 현장에서 수렴하겠다는 취지다.

광주시와 전남도는 광주전남 통합에 대한 정확한 정보를 전달하고 시·도민의 궁금증을 해소하기 위해 권역별 '찾아가는 타운홀미팅'을 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 타운홀미팅은 광주MBC·KBC·KBS광주 등 방송 3사가 주관해 서남권·광주권·동부권을 순회하는 방식으로 진행된다. 각 행사에는 시·도민 청중단이 참여해 통합 관련 주요 쟁점에 대해 질의와 토론을 벌이는 등 공개적인 의견 교환이 이뤄진다.

강기정 광주시장(왼쪽)과 김영록 전남지사가 지난 9일 광주 김대중컨벤션센터에서 ‘광역지방정부 출범을 위한 공동발표문’을 발표한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

광주시와 전남도는 그동안 권역별로 시·도민의 목소리를 듣는 합동공청회를 열어왔다. 광주시는 여기에 더해 경제·환경·문화 등 10개 분야를 대상으로 한 직능별 공청회도 운영하며 광주전남 통합에 대한 시민 의견 수렴을 이어가고 있다.

타운홀미팅은 서남권에서 먼저 열린다. 서남권 합동공청회(KBC 주관)는 2월 4일 오후 2시부터 4시까지 해남 문화예술회관 다목적실에서 개최된다.

이어 광주권 합동공청회(광주MBC 주관)는 2월 10일 오후 1시 55분부터 3시 55분까지 광주MBC 공개홀에서 열리며, 동부권 합동공청회(KBS광주 주관)는 2월 13일 오후 2시부터 3시 50분까지 진행될 예정이다. 동부권 행사 장소는 추후 확정된다.

강기정 광주시장은 "찾아가는 타운홀미팅은 광주·전남 통합 논의를 시·도민 삶의 관점에서 함께 살펴보고, 권역별로 체감하는 현안과 우려를 직접 듣는 자리"라며 "방송 3사와 함께 투명하고 열린 방식으로 소통하며 사회적 공감대를 넓혀가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>