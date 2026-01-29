작년 전국 항만 물동량 15억7101만t…전년比 0.9% 감소

컨테이너 물동량은 3211만TEU로 사상 최대

2025년 전국 항만에서 처리된 물동량이 전년보다 소폭 감소한 것으로 나타났다. 다만 컨테이너 물동량은 환적 화물 증가에 힘입어 역대 최대치를 기록했다.

해양수산부는 2025년 전국 무역항에서 처리한 총 항만 물동량이 15억7101만t으로 집계됐다고 29일 밝혔다. 이는 전년(15억8565만t) 대비 0.9% 감소한 수치다. 수출입 화물은 13억4125만t으로 0.7% 줄었고, 연안 화물은 2억2976만t으로 2.1% 감소했다.

컨테이너 물동량은 증가세를 이어갔다. 2025년 전국 항만의 컨테이너 처리 물동량은 3211만TEU로 전년보다 1.2% 증가하며 사상 최대치를 경신했다. 국제 통상 환경의 불확실성에도 불구하고 환적 물량이 늘면서 전체 실적을 끌어올렸다.

수출입 컨테이너 물동량은 1753만TEU로 전년 대비 0.9% 감소했다. 중국(2.3%)과 일본(9.8%)과의 수출입 물동량은 증가했으나, 대미 수출입 물동량이 4.2% 감소하면서 전체 수출입 물동량은 소폭 줄었다. 반면 환적 물동량은 1441만TEU로 3.8% 증가해 컨테이너 물동량 증가를 주도했다.

주요 항만별로 보면 부산항은 2488만TEU를 처리해 전년 대비 2.0% 증가했다. 대미 물동량은 소폭 감소했지만 중국과 일본 물동량이 각각 늘며 전체 실적이 개선됐다. 부산항의 수출입 물동량은 1078만TEU로 1.1% 감소한 반면, 환적 물동량은 1410만 TEU로 4.4% 증가했다.

인천항은 344만TEU를 처리해 전년 대비 3.2% 감소했다. 태국, 대만, 베트남과의 수출입 물동량 감소와 함께 국제 통상 불확실성에 따른 중간재 교역 부진이 영향을 미쳤다. 환적 물동량 역시 해외 선사의 항로 조정 영향으로 20.2% 감소한 것으로 나타났다.

광양항은 206만TEU를 처리해 전년 대비 2.4% 증가했다. 수출입 물동량은 180만TEU로 6.1% 증가했으나, 환적 물동량은 25만TEU로 19.5% 감소했다. 주요 원양 선사의 유럽 항로 신규 유치가 수출입 물동량 증가에 기여했다.

비컨테이너 화물 물동량은 10억1813만t으로 전년(10억3362만t) 대비 1.5% 감소했다. 광양항, 울산항, 평택·당진항, 인천항 모두 감소세를 보였다.

품목별로는 차량 및 그 부품 물동량이 1억244만t으로 5.8% 증가한 반면, 유류는 4억5831만t으로 2.0% 감소했다. 광석은 1억2366만t으로 1.9%, 유연탄은 1억1436만t으로 2.4%, 철강은 7626만t으로 2.1% 각각 감소했다.

허만욱 해수부 해운물류국장은 "러시아·우크라이나 전쟁 장기화와 중동 지역 불안, 보호무역주의 확대 등 대외 불확실성이 지속되고 있지만, 해운·항만 분야 수출입 물류에 차질이 없도록 업계와 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자



