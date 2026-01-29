MSCI 경고에 인도네시아 증시 2일 연속 '급락'

인도네시아 증시가 급락하고 있다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)가 인도네시아 상장사의 투명성을 문제 삼아 지수 편입과 승격을 제한하고, 개선이 없을 경우 신흥국 지위 재검토 가능성까지 경고한 영향이다.

29일(현지시간) 오후 12시32분 기준 자카르타 종합지수(JKSE)는 전 거래일 대비 492.13포인트(5.91%) 하락한 7828.42를 기록했다. 장중에는 7481.988까지 밀리기도 했다. 전날에는 8980.23에서 8320.56으로 빠지며 7.35% 급락했다.

MSCI의 경고가 증시를 끌어내렸다. MSCI는 27일(현지시간) 인도네시아 상장사의 지분 구조가 지속해서 불투명하다고 밝혔다. 아울러 적정한 가격 형성을 저해할 수 있는 조직적·연계된 거래 행위 가능성에 대한 우려도 제기했다.

그러면서 MSCI는 일부 지수 변동을 일시 중단한다고 밝혔다. 특히 오는 5월까지 투명성 개선이 이뤄지지 않을 경우 신흥국 지수 내 모든 인도네시아 증권의 비중을 축소하고 신흥국에서 프런티어 시장으로 재분류할 수 있다고 경고했다.

MSCI의 경고가 나오자 글로벌 투자은행(IB)도 인도네시아에 대해 부정적인 의견을 제시했다. 골드만삭스는 인도네시아에 대한 투자의견을 비중축소(underweight)로 낮췄다. 또한 시장 지위가 강등될 경우 130억달러의 자금이 유출할 수 있다고 설명했다. 또한 UBS도 규제에 대한 명확한 방향성과 MSCI의 재평가 결과가 나올 때까지는 전체 시장에 부담(overhang)이 지속될 가능성이 크다고 지적했다.





