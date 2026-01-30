소방청 "취약층 119화재안심콜 지원…숙박 앱으로 스프링클러 확인"

올해부터 달라지는 소방안전 정책

'단독경보형 연기감지기' 무상 보급

노후 아파트에 사는 아동·노인 등에게 연기감지기가 무상보급 된다. 숙박 예약 애플리케이션에서 해당 숙박시설에 스프링클러 설치 여부도 사전에 확인 가능해진다.

소방청은 30일 이러한 내용의 올해부터 달라지는 소방 안전 제도와 정책을 안내했다.

먼저 2004년 12월 31일 이전 건축허가 된 아파트 중 스프링클러와 연기감지기가 없는 세대에 '단독경보형 연기감지기'를 무상으로 보급한다.

지원 대상은 해당 아파트에 거주하는 만 13세 미만 아동, 65세 이상 노인, 장애인이 있는 세대다. 올해부터 2028년까지 3년간 순차적으로 보급한다.

화재 시 자력 대피가 어려운 취약계층을 위해 '119화재대피안심콜' 서비스도 다음 달 말부터 시행된다. 아파트 단지 내 화재 신고가 접수되면 119상황실에서 사전에 등록된 세대 내 아동·노인 및 보호자에게 즉시 문자나 전화로 화재 사실과 피난 방법을 안내해주는 서비스다. 신청은 119안전신고센터 누리집 내 119안심콜 서비스 회원가입을 하면 가능하다.

해외여행이나 유학, 출장 중인 우리 국민이 응급상황에 처했을 때 의료 상담을 받을 수 있는 경로가 대폭 확대된다. 기존에는 전화, 이메일, PC, 카카오톡으로만 상담이 가능했으나 이달부터는 119안전신고센터 앱과 소방청 누리집 모바일 웹을 통해서도 이용할 수 있다.

해외 어디서든 스마트폰만 있으면 국내 구급지도의사의 전문적인 의료 상담과 응급 처치 지도를 신속하게 받을 수 있게 된다.

아울러 야놀자, 여기어때 등 주요 숙박 예약 앱과 소방청 누리집을 통해 해당 숙박시설의 스프링클러 설치 여부를 사전에 확인할 수 있다.

숙박시설 이용객이 건물의 안전 상태를 언제든 확인할 수 있도록 기존 30일간만 게시하던 '소방시설 자체점검기록표'를 다음 점검 시까지 해당 시설에 상시 게시하도록 의무화했다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "앞으로도 국민이 체감할 수 있는 실효성 있는 안전 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



