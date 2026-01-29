김태흠지사, 충남에 1조 AI 투자 끌어냈다

천안에 80㎿급 데이터센터 유치…AI 대전환 전략 첫 대형 성과

김태흠 충남지사가 1조 2000억 원 규모의 인공지능(AI) 데이터센터를 유치하며 올해 기업 투자 유치의 첫 포문을 열었다.

충남이 추진해 온 'AI 대전환 전략'이 대규모 실물 투자로 이어지며 성과를 내고있다.

김 지사는 29일 도청 대회의실에서 김용성 ㈜금강 회장, 김석필 천안시장 권한대행과 투자협약을 체결했다.

협약에 따라 금강은 오는 2029년까지 총 1조 2000억 원을 투자해 천안시 직산읍 군서리 일원 10만 2642㎡ 부지에 80㎿ 규모의 AI 데이터센터를 건립한다.

해당 부지는 이미 확보된 상태이며, 한국전력과 80㎿ 규모 전력 사용 계약도 완료됐다. 데이터센터 자금 운용은 파인앤파트너스자산운용주식회사가 맡는다.

천안 AI 데이터센터가 본격 가동되면 신규 고용 인원은 200명에 달할 것으로 예상되며, 채용은 지역 인력을 우선으로 진행할 계획이다.

도는 데이터센터 운영에 따른 연간 지역경제 유발 효과를 약 200억 원 규모로 추산하고 있다. 금강은 이와 함께 지역 생산 농·축·수산물 소비 촉진에도 협력하기로 했다.

도는 이번 투자 유치가 천안의 우수한 교통 접근성과 안정적인 전력·산업 인프라를 기반으로 성사된 만큼, 충남이 AI·데이터 산업 생태계 조성의 핵심 거점으로 도약하는 전환점이 될 것으로 보고 있다.

김 지사는 "AI 데이터센터는 AI·빅데이터·클라우드 산업을 뒷받침하는 디지털 경제의 심장이자 국가 경쟁력을 좌우하는 전략적 기반 시설"이라며 "이번 협약은 충남이 대한민국 AI·데이터 산업의 중심지로 도약하는 출발점"이라고 말했다.

이어 "충남은 지난해 AI 대전환을 선언하고 전담 부서 신설, AI 전환 특별위원회 구성, 산학연 협력체계 구축 등 실행 기반을 차근차근 마련해 왔다"며 "오는 3월 '충남 AI 대전환 추진 전략'을 발표해 제조공정과 바이오 등 산업 전반에 AI 기술이 현장에 뿌리내리도록 하겠다"고 밝혔다.

김 지사는 "2030년까지 도내 제조공정의 AI 활용률을 40% 이상으로 끌어올리는 것이 목표"라며 "천안 AI 데이터센터가 충남 AI 대전환의 핵심 인프라가 될 수 있도록 도 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



