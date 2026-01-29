[인사]SGI서울보증

□ 부문장
▲경영부문(수석) 조성용 전무이사 ▲운영부문 박정율 전무
□ 본부장
▲소비자보호본부 류창우 상무 ▲ 리스크관리본부 권홍열 상무 ▲인천경원본부 손명룡 상무 ▲서울강남본부 김영일 상무 ▲서울강북본부 송성영 상무 ▲정보보호본부 조기준 상무 ▲글로벌사업본부 한상선 상무보 ▲준법지원본부 조지영 상무보 ▲대전충청본부 천상묵 본부장 ▲국내영업본부 강민두 본부장 ▲마케팅본부 전윤건 본부장 ▲심사본부 박인규 본부장 ▲보상본부 김치룡 본부장 ▲상품본부 김세광 본부장 ▲인사·총무본부 강창규 본부장 ▲광주호남본부 이준호 본부장 ▲부산경남본부 안철우 본부장 ▲대구울산경북본부 정현호 본부장 ▲ 자산운용본부 김기열 본부장
□ 부서장
▲송무지원단 최혁재 ▲안산지점 박유홍 ▲송도지점 조재현 ▲안양지점 이창호 ▲의정부지점 박종선 ▲구리지점 이상철 ▲경원신용지원단 최근호 ▲전주지점 이주용 ▲강남지점 김영록 ▲서초지점 전형욱 ▲심사1부 김종우 ▲서울보상1센터 인규환 ▲재보험부 이창훈 ▲영등포지점 안치원 ▲자산운용부 이재민 ▲광화문지점 안병준 ▲강북신용지원단 장원일 ▲대구수성지점 신준규 ▲세종지점 오세호 ▲마포지점 김성국 ▲영남보상센터 배진석 ▲명동지점 허석용 ▲대구지점 이재훈 ▲대구울산경북본부 수석 김희정 ▲선릉지점 박진용 ▲소비자정책실 심우명 ▲천안지점 김윤희 ▲서면지점 한나라 ▲마산지점 김미현 ▲구미지점 김순주 ▲포항지점 박수용 ▲일산지점 송민수 ▲군산지점 박종진 ▲소비자보호부 김성우 ▲인천경원본부 수석 홍영표 ▲IT영업지원부 류철우 ▲인사부 전영선 ▲종로지점 한지선 ▲울산지점 김현보 ▲대구신용지원단 김선우 ▲부산경남본부 수석 노성진 ▲광주호남본부 수석 서동현 ▲심사2부 석성희 ▲매출채권보험부 조홍채 ▲데이터분석부 김학준 ▲정보보호실 김상호 ▲법인영업부 황순영 ▲재무관리부 박노훈 ▲리테일센터 이동우 ▲IT운영지원부 이진수 ▲인재개발부 조재혁 ▲전략영업부 최필경 ▲상품지원부 조원석 ▲서울강남본부 수석 최현재 ▲인천경원본부 수석 송창현 ▲대전충청본부 수석 양승철 ▲대전충청본부 수석 조민기 ▲부산경남본부 수석 윤중근 ▲서울강남본부 수석 최태명 ▲서울강북본부 수석 원 석 ▲광주호남본부 수석 김재형 ▲대구울산경북본부 수석 유재철 ▲서울강북본부 수석 곽은주
□ 출장소장
▲구미지점 안동출장소 김진경 ▲군산지점 익산출장소 문진균
이승형 기자 trust@asiae.co.kr
