여한구 통상본부장도 방미…29일 저녁 출국

세종=강나훔기자

입력2026.01.29 14:41

김정관 장관 이어 여한구 본부장도 워싱턴행
트럼프 관세 압박 국면 속 통상 현안 설명 나서

김정관 산업통상부 장관에 이어 여한구 통상교섭본부장도 미국 워싱턴D.C.로 향한다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 제품에 대한 관세를 기존 15%에서 25%로 재인상하겠다고 공개적으로 언급한 가운데, 정부 통상 라인이 연쇄 방미에 나서며 한미 통상 현안을 둘러싼 고위급 대응이 본격화하는 모습이다.


29일 산업부에 따르면 여 본부장은 이날 저녁 미국 워싱턴 D.C.로 출국해 미측과 통상 현안을 논의할 예정이다. 현지시간으로 29일 밤 워싱턴 내셔널 공항에 도착한다.

여 본부장의 방미는 최근 트럼프 대통령이 한국 국회의 투자 협정 이행 지연을 문제 삼으며 관세 인상 가능성을 직접 거론한 데 따른 대응 차원이다. 정부는 미국 측이 한미 투자·통상 합의 이행 상황을 오인하고 있다고 보고, 협정이 파기되거나 후퇴한 것이 아니라 국회 절차상 시간이 소요되고 있다는 점을 집중 설명한다는 방침이다.


통상 실무를 총괄하는 여 본부장은 미 무역대표부(USTR)와 상무부 등 미국 통상 당국 인사들과 만나 관세 조치 전반을 비롯해 비관세 장벽, 투자 이행 현황, 디지털·플랫폼 규제 등 미국 측이 제기해온 쟁점을 폭넓게 설명할 것으로 보인다. 특히 사실관계 정리를 통해 관세 인상 논의가 확산되는 것을 차단하는 데 주력할 것으로 예상된다.


산업부 관계자는 "미국 측과의 직접 소통을 통해 오해를 해소하고, 한미 통상 협력의 틀을 안정적으로 관리하는 데 초점을 맞추고 있다"며 "고위급 접촉을 통해 상황을 면밀히 관리해 나갈 것"이라고 말했다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

