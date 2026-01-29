본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

李대통령 "입법·행정 속도 더 확보했으면…정말 많이 부족해 답답"

송승섭기자

입력2026.01.29 14:37

수정2026.01.29 15:32

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

李, 수석보좌관회의 주재
"이유 있겠지만 저는 답답"
느린 국회에 아쉬움 토로

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 29일 국회의 느린 입법에 "답답하다"며 속도를 내달라고 주문했다.


이 대통령은 이날 오후 청와대 수석보좌관회의에서 "입법과 행정에서 속도를 더 확보해주면 좋겠다"며 "벌써 7개월이 지났는데 객관적 평가로는 한 일이 꽤 있어 보이지만 제 기준으로는 정말 많이 부족하다"고 지적했다.

그러면서 "나름의 이유가 있겠지만 저로서는 답답하기 이를 데 없을 때가 많다"고 비판했다.


이 대통령은 "해야 할 일은 산더미처럼 많고 할 수 있는 역량은 제한적이어서 언제나 마음이 조급하다"면서 "우리가 일할 수 있는 시간도 매우 제한적이어서 있는 시간이나마 정말 최선을 다해야 할 것 같다"고 재차 강조했다.


또 이 대통령은 "국정이라는 것은 결국 국민의 삶을 개선하는 것 아닌가 싶다"며 "좀 실효적인 정책을 해야 한다. 지금 당장 할 수 있는 일들을 최대한 찾아서 빨리 많이 하는 것"이라고 당부했다.

그는 "일이 많이 쌓여있으면 큰일을 붙잡고 끙끙 앓고 시간 보내지 말고 쉬운 일부터 신속하게 해치우라는 말을 취임 초에 했었던 것 같다"며 "실효적으로 할 수 있는 일부터 빨리하자. 티끌 모아 태산이라는 생각으로 속도감 있게 해나갔으면 좋겠다"고 주문했다.


이 대통령은 지난 27일 국무회의에서도 "국회가 너무 느려서 일할 수가 없는 상태"라며 느린 입법 속도에 아쉬움을 드러낸 바 있다. 당시 이 대통령은 "(정부 출범) 8개월이 다 돼 가는데, 정부의 기본적인 정책 방침에 대한 입법조차도 20%밖에 안 됐다"고 토로했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

새로운 이슈 보기