李대통령 "입법·행정 속도 더 확보했으면…정말 많이 부족해 답답"

李, 수석보좌관회의 주재

"이유 있겠지만 저는 답답"

느린 국회에 아쉬움 토로

이재명 대통령이 29일 국회의 느린 입법에 "답답하다"며 속도를 내달라고 주문했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 수석보좌관회의에서 "입법과 행정에서 속도를 더 확보해주면 좋겠다"며 "벌써 7개월이 지났는데 객관적 평가로는 한 일이 꽤 있어 보이지만 제 기준으로는 정말 많이 부족하다"고 지적했다.

그러면서 "나름의 이유가 있겠지만 저로서는 답답하기 이를 데 없을 때가 많다"고 비판했다.

이 대통령은 "해야 할 일은 산더미처럼 많고 할 수 있는 역량은 제한적이어서 언제나 마음이 조급하다"면서 "우리가 일할 수 있는 시간도 매우 제한적이어서 있는 시간이나마 정말 최선을 다해야 할 것 같다"고 재차 강조했다.

또 이 대통령은 "국정이라는 것은 결국 국민의 삶을 개선하는 것 아닌가 싶다"며 "좀 실효적인 정책을 해야 한다. 지금 당장 할 수 있는 일들을 최대한 찾아서 빨리 많이 하는 것"이라고 당부했다.

그는 "일이 많이 쌓여있으면 큰일을 붙잡고 끙끙 앓고 시간 보내지 말고 쉬운 일부터 신속하게 해치우라는 말을 취임 초에 했었던 것 같다"며 "실효적으로 할 수 있는 일부터 빨리하자. 티끌 모아 태산이라는 생각으로 속도감 있게 해나갔으면 좋겠다"고 주문했다.

이 대통령은 지난 27일 국무회의에서도 "국회가 너무 느려서 일할 수가 없는 상태"라며 느린 입법 속도에 아쉬움을 드러낸 바 있다. 당시 이 대통령은 "(정부 출범) 8개월이 다 돼 가는데, 정부의 기본적인 정책 방침에 대한 입법조차도 20%밖에 안 됐다"고 토로했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



