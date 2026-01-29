與특위, '충남대전통합특별시' 명칭 합의…약칭 '대전특별시'

더불어민주당 '대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회'(충청특위)는 29일 통합 특별시 명칭을 '충남대전통합특별시'로 정했다고 밝혔다. 약칭은 '대전특별시'로 정해졌다.

특위 상임위원장인 황명선 의원은 이날 국회에서 열린 특위 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 이같이 의견이 모였다고 전했다.

통합특별시의 주청사 위치와 관련해서는 "대전청사와 충남청사 두 곳을 쓰면서 앞으로 통합특별시 주소와 관련해서는 통합시장이 선출되고 나서 정할 수 있도록 했다"고 말했다.

특위는 이날 오후 당 통합입법지원단에 특별법안을 제출한다. 법안은 전남·광주 특별시 통합을 위한 특별법과 더불어 내용 조정 과정을 거쳐 오는 30일 함께 당론으로 발의될 예정이다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



