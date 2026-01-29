상명대, 예술·디자인 졸업작품 1700점 디지털 아트페어 공개

최근 5년간 졸업작품 'DiSAF'로 자산화…19개 전공 작품 온라인 전시

상명대학교가 최근 5년간 예술·디자인 분야 졸업작품 1700여 점을 디지털 자산으로 구축한 온라인 아트페어를 공개했다.

국내 대학 가운데 졸업작품을 체계적으로 디지털화해 공개한 사례로, 예술·디자인 교육 성과를 한눈에 확인할 수 있는 플랫폼이다.

상명대는 지난 28일 예술·디자인 분야 졸업작품을 온라인으로 전시하는 '디지털 상명 아트 페어(DiSAF)'를 공식 오픈했다고 29일 밝혔다.

DiSAF에는 문화예술대학, 디자인대학, 예술대학 소속 19개 전공의 졸업작품이 전시됐다.

전시 작품은 시각·패션·섬유·공간·산업·세라믹·AR·VR 등 디자인 전 분야를 비롯해 조형예술, 생활예술, 의류, 연극, 무대미술, 영화, 만화, 디지털콘텐츠, 사진 등으로 구성됐다.

이용자는 연도별·프로젝트별로 작품을 감상할 수 있으며, 전공별 전시에서는 해당 학과 홈페이지로도 바로 연결된다.

DiSAF는 단순 전시를 넘어 졸업작품의 흐름과 변화를 한눈에 볼 수 있도록 '히스토리(HISTORY)' 메뉴를 마련했고, 지역 연계 활동과 주요 전시 성과는 '스페셜(SPECIAL)' 메뉴에 담았다.

상명대는 1965년 문화예술대학을 모태로 예술교육을 시작했으며, 1990년 국내 최초로 디자인대학을 개설했다. 1996년에는 예술대학을 설립해 공연·영상·콘텐츠 분야 교육을 확대해 왔다.

김종희 총장은 "서울·천안 캠퍼스의 예술·디자인 졸업작품을 디지털 자산으로 구축한 DiSAF는 상명대의 대표적인 혁신 사례"라며 "젊은 인재들의 도전과 성장을 확인하는 창이자, 진로를 고민하는 학생들에게 실질적인 참고 자료가 될 것"이라고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



