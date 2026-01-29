본문 바로가기
사회
대법 "남원시, 테마파크 대주단에 400억대 배상해야"

변선진기자

입력2026.01.29 14:29

00분 39초 소요
전북 남원시가 테마파크 개발 사업을 일방적으로 취소한 것에 대해 대주단(돈을 빌려준 금융기관 등이 모인 단체)에 400억원대의 대출 원리금을 줘야 한다는 판결이 최종 확정됐다.

대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 29일 테마파크 사업에 투자한 대주단이 남원시를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원심의 원고 승소 판결을 확정했다.


이번 분쟁은 2017년 남원시가 모노레일, 루지, 집와이어 등을 운영할 민간 사업자를 선정하면서 시작됐다. 당시 민간 사업자는 남원시의 보증을 바탕으로 대주단으로부터 프로젝트 파이낸싱(PF) 방식으로 약 405억원의 사업비를 빌려 공사에 착수했다.

그러나 2022년 제8회 지방선거에서 당선된 최경식 시장이 취임하며 흐름이 바뀌었다. 최 시장은 전임 시장이 민간 사업자와 한 약속을 뒤엎고 협약에 명시된 시설 기부채납과 사용수익허가를 불허했다.


이에 민간 사업자는 남원시에 실시협약 해지를 통보하고, 협약 해지에 따른 남원시의 대체 시행자 선정 의무 불이행에 관한 손해배상조항에 따라 대출원리금을 배상해야 한다며 소송을 제기했다.


1심 재판부는 대주단의 주장을 받아들이며 원고 일부 승소로 판결했다. 2심도 남원시의 항소를 기각하며 "남원시가 약 408억원과 지연 이자를 대주단에 지급하라"고 판결했다.

대법원은 "이 사건은 민법에 근거해 제3자인 원고들(대주단)이 남원시가 부담할 대체 시행자 선정 의무를 지키지 않았다는 이유로 손해배상을 청구한 것"이라며 "공법상 당사자소송의 대상에 해당하지 않고 민사소송의 대상으로 본 원심은 정당하다"고 판시했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
