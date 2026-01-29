현대차, 지난해 영업익 11조4679억원…전년 대비 19.5%↓(상보)

현대차가 미국 자동차 관세 여파로 지난해 역대 최대 매출에도 영업이익이 전년 대비 20% 가까이 하락했다.

현대차는 연결 기준 지난해 연간 영업이익이 11조4679억원으로 전년보다 19.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

매출은 전년 대비 6.3% 증가한 186조2545억원으로 사상 최대를 기록했다. 영업이익률은 6.2%다.

당기순이익은 21.7% 줄어든 10조3648억원이었다.

지난해 4월부터 부과됐던 미국 자동차 관세와 해외 인센티브 증가가 수익성에 영향을 미친 것으로 보인다.

지난해 글로벌 판매량(도매 기준)은 413만8389대로 집계됐다. 미국 시장의 경우, 다변화된 SUV 라인업과 HEV 판매 호조 영향으로 전년 대비 1.9% 증가한 100만 6613대를 판매했다. 국내 시장에서는 아이오닉 9, 팰리세이드 HEV, 넥쏘 등 SUV 신차 판매 호조 영향으로 전년 대비 1.1% 증가한 71만 2954대를 판매했다.

작년 4분기 매출과 영업이익은 각각 46조8386억원, 1조6954억원이었다. 매출액은 전년 동기 대비 0.5% 증가했으나, 영업이익은 전년 동기보다 39.9% 감소했다.

현대차 관계자는 "2025년은 글로벌 수요 둔화, 주요 지역 경쟁 심화, 중국 업체들의 해외 진출에 따른 가격 경쟁 심화, 그리고 관세 등 불확실한 대외 환경으로 어려운 한 해였다"며 "하지만 지속적인 믹스 개선 노력, 다양한 파워트레인을 통한 판매 전략의 유연성 등을 통해 매출액은 가이던스보다 높은 성장률을 달성했으며 영업이익률은 가이던스에 부합한 수익률을 기록했다"라고 밝혔다.





