박인환 탄생 100주년, AI로 살아난 ‘목마와 숙녀’의 시인

인제군-EBS 공동기획, ‘세월이 가면’ 31일 방영

박인환 탄생 100주년을 맞아 강원도 인제군과 EBS가 공동 기획·제작한 다큐멘터리 '세월이 가면-AI로 다시 만나는 박인환'이 오는 31일 오후 3시 EBS 1TV를 통해 방영된다.

'세월이 가면-AI로 다시 만나는 박인환' 포스터. 인제군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 다큐멘터리는 인제 출신 시인이자 한국 모더니즘 문학을 대표하는 박인환의 삶과 문학 세계를 인공지능(AI) 기술로 재구성한 문화 콘텐츠로, 문학 자산의 현대적 해석과 대중화를 목표로 제작됐다.

AI 기반 디지털 기술을 활용해 구현된 '박인환 시인'이 오늘의 시공간에서 자신의 시와 삶을 직접 들려주는 형식으로 구성됐으며, 기존 문학 다큐멘터리의 해설 중심 서술에서 벗어나 문학과 기술이 결합된 새로운 표현 방식을 시도했다. 이를 통해 박인환 문학이 지닌 시대적 의미와 예술적 가치를 보다 직관적으로 전달하고자 했다.

배우 김정태가 안내자로 참여해 시인이 활동했던 주요 공간과 발자취를 따라가며 문학적 여정을 조명하고, 가수 이은미는 박인환의 대표 시이자 국민 애창곡으로 알려진 '세월이 가면'을 노래해 프로그램의 주제 의식을 음악적으로 확장한다.

인제군문화재단은 이번 다큐멘터리를 박인환 탄생 100주년 기념사업의 핵심 콘텐츠로 활용해, 지역 문화자산의 가치를 전국적으로 확산하고 향후 학술행사, 전시, 공연 등 다양한 기념사업과 연계해 나갈 계획이다.

인제군문화재단 관계자는 "박인환 시인은 짧은 생애로 인해 남아 있는 기록과 자료가 많지 않은 인물"이라며 "이번 다큐멘터리는 AI 기술을 활용해 시인이 살았던 시대의 공간과 분위기를 입체적으로 재현하는 데 중점을 두고, 그의 삶과 문학을 보다 생생하게 전달하고자 한다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>