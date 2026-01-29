삼성, 美워싱턴서 '이건희 컬렉션' 폐막 기념 갈라 디너 개최

삼성, 국격 제고·글로벌 네트워크 강화

총 관람객 6.5만명 이상 추산, 굿즈 매진

삼성은 지난 28일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 스미스소니언 예술산업관에서 '이건희 컬렉션' 전시회의 성공적인 마무리를 기념하는 갈라 디너 행사를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 고(故) 이건희 선대회장의 기증품 전시회인 '한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다(Korean Treasures: Collected, Cherished,

Shared)'의 폐막(오는 2월 1일)을 앞두고 마련됐다. 해당 전시는 국립중앙박물관과 국립현대미술관이 공동 주최한 첫 해외 순회 전시다.

이날 갈라 디너에는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관을 비롯해 로리 차베스-디레머 노동부 장관, 팀 스콧 공화당 상원의원, 앤디 킴 민주당 상원의원 등 미국 정관계 주요 인사가 대거 참석했다. 재계에서는 정의선 현대차그룹 회장, 웬델 윅스 코닝 회장, 제리 양 야후 공동창업자, 베네데토 비냐 페라리 CEO 등이 자리를 함께했다.

삼성에서는 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장, 김재열 삼성글로벌리서치 사장 등 총수 일가와 주요 경영진이 참석해 외빈을 맞았다. 6·25 참전용사 4명도 초청됐다.

이재용 회장은 인사말을 통해 "이번 전시를 미국의 수도인 워싱턴 D.C.에서 선보일 수 있어 큰 영광이었다"며 "미국과 한국의 국민들이

서로 더 가까워지는 계기가 될 것이라 믿는다"고 말했다. 또한 참전용사들의 희생에 감사를 표하며, 전쟁의 고난 속에서도 문화유산을 보존하려 했던 선대회장의 의지와 홍라희 명예관장의 헌신을 소개했다.

참석자들은 이번 순회전이 한미 양국의 상호 유대 및 번영 증진에 기여할 것이라고 평가했다. 팀 스콧 의원은 "이번 순회전은 지속적인 한미 동맹이 경제적 유대뿐 아니라 우리 모두를 연결하는 이야기들과 공유된 가치를 토대로 구축됐다는 점을 강하게 상기시켜 준다"고 말했다. 앤디 킴 의원은 "미국과 한국의 긴밀한 연대는 삼성 같은 기업들의 투자와 양국의 협력 덕분에 갈수록 견고해지고 있다"면서 "전국의 미국인들이 삼성가가 이 곳으로 가져온 소장품을 관람할 수 있게 돼 기쁘다"고 언급했다.

스미스소니언 측에 따르면 이번 전시는 국립아시아예술박물관 역대 최대 규모의 한국 미술전으로, 폐막까지 누적 관람객이 6만 5000명을 상회할 것으로 전망된다. 이는 기존 스미스소니언에서 열렸던 유사 규모 전시 대비 2배 이상의 실적으로, 마틴 루터 킹 데이에는 하루에만 약 3500명이 방문하며 관심을 받기도 했다. 달항아리 재현품, 인왕제색도 조명 등 관련 굿즈는 조기 매진을 기록하기도 했다.

이건희 컬렉션 해외 순회 전시는 미국 시카고미술관(2026년 3~7월)과 영국 런던 영국박물관(2026년 9월~2027년 1월) 순으로 진행될 예정이다.





