◆과장급 전보 ▲홍보담당관 김정화 ▲소득복지과장 이진우 ▲항만개발과장 김원중 ▲항만연안재생과장 김규섭 ▲항만기술안전과장 손원권
세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
[인사]해양수산부
2026년 01월 29일(목)
