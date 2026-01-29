李대통령 "증권거래소는 백화점, 썩은 상품 많으면 누가 가느냐"

이 대통령, 29일 SNS 메시지

"확실한 상품 정리가 급선무"

코스닥 부실기업 퇴출 시사해

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 외국인투자기업 간담회에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 29일 증권거래소를 백화점에 빗대며 "상품 가치 없는 썩은 상품, 가짜 상품이 많으면 누가 가겠느냐"고 지적했다.

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "증권거래소는 일종의 백화점"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "상품 정리부터 확실히 하고 좋은 신상품을 신속 도입해 고객 신뢰를 회복하는 게 급선무"라면서 "물론 소매치기도 철저히 단속해야 한다"고 강조했다. 주식시장을 활성화하기 위해 부실기업을 퇴출하고 주가조작 등 불법행위를 막아야 한다는 뜻으로 풀이된다.

이 대통령은 지난해 12월 금융위원회 업무보고에서도 부실기업의 주식시장 퇴출 현황을 점검한 바 있다. 이억원 금융위원장이 "40건 정도 상장폐지 절차를 밟고 있다"고 보고하자, 이 대통령은 "소송은 불가피하다. 그래도 정리해야 시장 정상화의 길이 열린다"고 답했다.

또 이 대통령은 참모들에게 '세계 최고의 자본시장 제도를 만들어야 한다'는 주문을 했다고 한다. 김용범 청와대 정책실장은 전날 기자간담회에서 이 대통령의 지시를 전한 뒤 "획기적으로 (주식시장을) 업그레이드할 수 있는 정책을 대대적으로 만들어야 한다"고 설명하기도 했다.

한편 이 대통령은 게시글과 함께 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관의 코스닥 경쟁력 강화방안 발표 기사를 함께 공유했다. 구 부총리는 "코리아 디스카운트를 넘어 코리아 프리미엄 시대를 열겠다"면서 세제지원, ETF 규제 개선, 코스닥벤처펀드 소득공제 투자 한도 확대 등을 약속했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



