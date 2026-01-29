국립부경대·좋은강안병원, 헬스케어 발전·인재양성 협력 업무협약

국립부경대학교(총장 배상훈)와 좋은강안병원(이사장 구자성)이 헬스케어 분야 및 지역 균형 발전, 미래 인재 양성에 협력하기 위해 29일 업무협약을 체결했다.

배상훈 총장과 구자성 이사장은 이날 오전 국립부경대 대학본부 접견실에서 협약식을 하고 국립대학과 종합병원의 전문성을 활용해 긴밀한 협력체계를 구축하기로 했다.

두 기관은 이번 협약으로 AI 기반 디지털 헬스케어 분야 등의 연구와 실습, 학술교류를 진행하고 위탁교육 및 강의를 위한 인적자원 교류를 추진하기로 했다.

이와 함께 교직원 등 구성원과 유학생을 위한 건강 관리 지원, 기자재 및 학술자원 공동 활용, 학생 현장실습 및 졸업생 취업 연계 등에도 협력할 계획이다.

국립부경대 배상훈 총장(왼쪽에서 4번째)과 좋은강안병원 구자성 이사장(왼쪽에서 3번째)이 협약 후 기념사진을 촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>