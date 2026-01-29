본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국립부경대·좋은강안병원, 헬스케어 발전·인재양성 협력 업무협약

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.29 13:37

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립부경대학교(총장 배상훈)와 좋은강안병원(이사장 구자성)이 헬스케어 분야 및 지역 균형 발전, 미래 인재 양성에 협력하기 위해 29일 업무협약을 체결했다.


배상훈 총장과 구자성 이사장은 이날 오전 국립부경대 대학본부 접견실에서 협약식을 하고 국립대학과 종합병원의 전문성을 활용해 긴밀한 협력체계를 구축하기로 했다.

두 기관은 이번 협약으로 AI 기반 디지털 헬스케어 분야 등의 연구와 실습, 학술교류를 진행하고 위탁교육 및 강의를 위한 인적자원 교류를 추진하기로 했다.


이와 함께 교직원 등 구성원과 유학생을 위한 건강 관리 지원, 기자재 및 학술자원 공동 활용, 학생 현장실습 및 졸업생 취업 연계 등에도 협력할 계획이다.

국립부경대 배상훈 총장(왼쪽에서 4번째)과 좋은강안병원 구자성 이사장(왼쪽에서 3번째)이 협약 후 기념사진을 촬영하고 있다.

국립부경대 배상훈 총장(왼쪽에서 4번째)과 좋은강안병원 구자성 이사장(왼쪽에서 3번째)이 협약 후 기념사진을 촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

삼성, HBM4 '성능'으로 판 뒤집는다…내달 엔비디아 첫 공급

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기