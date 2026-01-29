안성시 "새해 업무보고회 전과정 생중계 합니다"

내달 2~9일 시 공식 유튜브 채널로 중계

경기도 안성시는 다음달 2일부터 9일까지 개최하는 '2026년도 주요업무 보고회'를 시 공식 유튜브 채널을 통해 전 과정 생중계한다고 29일 밝혔다.

안성시가 투명한 정보 공개를 위해 올해 주요 업무보고회를 유튜브로 생중계한다. 시가 지난해 개최한 주요업무보고회에서 참석자들이 시정 현안을 논의하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

업무보고회는 한 해 동안의 시정 운영 방향과 중점사업, 부서별 세부 실행계획을 공유하는 자리다. 시는 그동안 보고회를 내부 회의 중심으로 진행해 왔지만, 올해는 투명한 정보 공개를 위해 생중계하기로 결정했다고 설명했다.

이번 보고회에서는 지역경제 활성화, 신재생에너지 전환, 지속가능한 관광 육성 등 시의 핵심 과제와 국민주권정부 국정과제 연계 방안이 논의될 예정이다.

보고회는 시장, 부시장, 국·소장뿐 아니라 전 부서 직원들이 참석해 부서 간 칸막이를 해소하고 협업을 강화하는 방식으로 운영한다.

보고 일정은 ▲ 2월 2일 담당관·보건소 ▲3일 행정안전국 ▲4일 복지교육국 ▲5일 도시경제국·문화예술사업소 ▲6일 주거환경국 ▲9일 농업기술센터 순으로 진행된다.

안성시는 이번 생중계를 통해 시정 운영의 투명성을 높이고 시민과 함께하는 열린 행정을 실현하며, 체계적 정책 점검과 협업으로 실질적 성과를 창출할 방침이다.

시 관계자는 "주요업무보고회 생중계는 시정 투명성과 시민 알 권리 보장을 위한 의지의 표현"이라고 했다.





