김정관 산업장관, 관세 압박 속 워싱턴 도착…한미 통상 '설명전' 착수

투자·통상 합의 이행 놓고 미측 오해 해소 주력

김정관 산업통상자원부 장관이 미국 워싱턴D.C.에 도착했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 제품에 대한 관세를 기존 15%에서 25%로 재인상하겠다고 공개적으로 언급하며 한미 간 투자·통상 합의 이행을 둘러싼 미국 측의 문제 제기가 본격화되자 정부가 고위급 통상 라인을 급파해 대응에 나선 것이다.

29일 산업부에 따르면 김 장관은 이날(현지시간) 워싱턴D.C.에 도착해 미국 상무부 등 관계 부처 고위 인사들과 잇따라 면담을 가질 예정이다. 특히 트럼프 대통령이 관세 인상 근거로 언급한 '한국 국회의 투자 협정 이행 지연' 문제를 중심으로 사실관계를 설명하고, 오해를 바로잡는 데 주력한다는 방침이다.

우리 정부는 미국 측 인식에 상당한 오해가 깔려 있다고 보고 있다. 투자 합의 자체가 파기되거나 후퇴한 것이 아니라, 국회 절차상 시간이 소요되고 있을 뿐이라는 점을 강조한다는 전략이다. 김 장관 역시 출국 전 "합의 이행 의지는 변함없으며, 현재 진행 상황을 정확히 설명하겠다"고 밝힌 바 있다.

김 장관은 방미 기간 하워드 러트닉 미 상무부 장관, 크리스 라이트 에너지부 장관 등 미 당국 핵심 인사들과 연쇄 회동을 갖고, 그간 한국의 노력을 설명하며 사안의 우호적 해결을 촉구할 계획이다.

특히 반도체, 자동차, 배터리 등 한국의 주력 수출 품목이 관세 인상의 직접적 타깃이 될 수 있다는 점에서 산업계의 우려도 전달할 계획이다.

정부 관계자는 "미국 측과 사실관계를 공유하고, 불필요한 오해를 해소하는 것이 우선"이라며 "실무 협의 채널을 최대한 가동해 산업계 피해를 줄이는 데 집중하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>