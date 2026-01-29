본문 바로가기
김혜민기자

입력2026.01.29 13:10

하나은행이 서민금융상품인 '햇살론' 고객을 대상으로 대출잔액의 2%를 현금으로 돌려주는 '햇살론 이자 캐시백' 프로그램을 시행한다고 29일 밝혔다.

하나은행, '햇살론 이자 캐시백' 시행…대출잔액 2% 돌려준다
이번 프로그램은 지난 8월 수원시 서민금융통합지원센터에서 열린 '포용적 금융 대전환' 1차 회의에서 발표된 포용금융 확대 방안 중 하나다.


햇살론 특례보증과 일반보증 신규 손님을 대상으로 신규일로부터 1년 동안 대출 잔액의 2% 수준을 월 환산해 매월 현금으로 돌려준다. 예를 들어 햇살론 손님이 대출원금 1000만원, 대출금리 12.5%를 적용받을 경우 다음 달 세번째 영업일에 1만6667만원을 1년 동안 매월 지급받는다. 1년간 총 20만원 상당액을 하나머니로 캐시백 받는 셈이다.

하나은행 포용금융상품부 관계자는 "이번 이자 캐시백 프로그램을 시작으로 서민·취약계층이 제도권 금융에서 보다 낮은 비용으로 원활하게 자금을 이용할 수 있도록 지속해서 신사업을 발굴·추진할 것"이라고 말했다.


한편 하나금융그룹은 지난해 10월 '하나 모두 성장 프로젝트'를 통해 2030년까지 소상공인·자영업자 대상 12조원, 서민·취약계층 대상 4조원 등 총 16조원의 포용금융 공급을 추진하고 있다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
