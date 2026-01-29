본문 바로가기
쿠팡, 정부 생리대 가격 안정 동참…"국내 최저가 99원"

김흥순기자

입력2026.01.29 13:07

자회사 CPLB, PB생리대 최대 29% 인하
내달 1일부터 중형 99원·대형 105원
"판매가 하락 손실분 쿠팡이 부담"

쿠팡이 정부의 생리대 가격 안정 기조에 동참한다.


쿠팡의 자체브랜드(PB) 자회사 씨피엘비(CPLB)는 생리대를 최저 99원에 제공한다고 29일 밝혔다. 중대형 PB 생리대 판매가를 최대 29% 인하하는 조치다. 이재명 정부의 물가 안정 취지에 공감하고, 국내 생리대 가격이 최근 수년간 급등해 고물가로 고객들이 어려움을 겪고 있다는 점을 반영해 품질이 뛰어난 제품을 저렴하게 보급하겠다는 취지다.

루나미 소프트 국내산 중형 생리대 날개형 상품. 쿠팡 제공

루나미 소프트 국내산 중형 생리대 날개형 상품. 쿠팡 제공

쿠팡 CPLB는 다음 달 1일부터 생리대 전문 PB 브랜드 '루나미'의 개당 생리대 가격을 인하할 예정이다. 현재 개당 120~150원대인 상품 가격을 중형은 개당 99원, 대형은 105원으로 낮춘다. 이는 관련 상품의 국내 최저가 수준이라고 회사 측은 설명했다. 생리대 제조사를 넘어 해당 상품 가격을 인하하거나 신규 상품을 출시하는 것은 국내 유통업체 중 쿠팡이 처음이다. 동종 제조사들이 올해 1, 2분기 내 신규 상품을 보급하는 데 반해 쿠팡은 가격 인상을 즉시 단행하기로 했다.


이에 따라 다음 달부터 루나미의 대표 상품인 중형 18개입 4팩(9390원·개당 130원)과 대형 16개입 4팩(9440원·개당 148원)은 각각 7120원과 6690원으로 가격이 인하된다. 고객 수요가 높은 루나미의 다른 중형·대형 번들 상품에도 인하된 가격이 적용된다.


쿠팡은 판매가 하락분만큼 발생하는 손실을 전액 회사가 부담한다는 방침이다. 쿠팡 관계자는 "생리대 가격 인하를 통해 가성비(가격 대비 성능) 높은 상품을 확대하고 고객 부담을 낮추는 데 최선을 다할 계획"이라고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
