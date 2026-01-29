사업체 종사자 4개월 연속 증가…건설·제조 감소 지속

입·이직 9개월 연속 줄어

지난해 12월 사업체 종사자 수가 소폭 증가했지만, 노동시장 내부의 이동성 둔화 흐름은 이어진 것으로 나타났다. 입직자와 이직자 감소세가 지속되면서 고용 총량과 체감 경기 간 괴리가 이어지고 있다는 분석이다.

29일 고용노동부가 발표한 '2025년 12월 사업체노동력조사' 잠정 결과에 따르면, 12월 마지막 영업일 기준 종사자 1인 이상 사업체 종사자 수는 2020만5000명으로 전년 동월 대비 3만1000명(0.2%) 증가했다. 종사상 지위별로는 상용근로자가 1만3000명, 임시일용근로자가 4만3000명 늘었고, 기타종사자는 2만5000명 감소했다.

사업장 규모별로 보면 300인 미만 사업체 종사자는 2000명 증가에 그친 반면, 300인 이상 사업체는 3만명 늘어 대규모 사업장 중심의 고용 증가 흐름이 이어졌다. 중소사업장 고용 정체와 대형 사업장 증가 흐름이 대비됐다.

산업별로는 보건업 및 사회복지 서비스업에서 9만7000명 늘어나며 증가 폭이 가장 컸다. 전문·과학 및 기술서비스업은 1만7000명, 운수 및 창고업은 1만명 증가했다.

반면 종사자 수 비중이 가장 큰 제조업은 전년 대비 1만3000명 줄어 최근 27개월 연속 감소세를 보였다. 건설업 역시 전년 대비 4만5000명 감소해 19개월 연속 줄었다.

노동 이동도 위축됐다. 12월 입직자는 81만8000명으로 전년 동월 대비 3만3000명(-3.8%) 감소했고, 이직자는 96만9000명으로 2만5000명(-2.5%) 줄었다. 입직률은 4.3%로 0.2%포인트, 이직률은 5.1%로 0.1%포인트 각각 하락했다. 신규 채용과 이직 모두 줄어드는 '이동성 둔화' 흐름이 이어진 셈이다.

임금은 증가세를 보였다. 11월 기준 전체 근로자 1인당 명목임금은 395만5000원으로 전년 동월 대비 4.1% 증가했다. 물가를 반영한 실질임금도 337만4000원으로 1.6% 늘었다. 다만 임금 상승 폭은 전월(추석 상여 영향이 컸던 10월)보다 둔화한 모습이다.

근로시간은 줄었다. 11월 전체 근로자 1인당 근로시간은 153.2시간으로 전년 동월 대비 6.1시간(-3.8%) 감소했다. 월력상 근로일수가 1일 줄어든 영향이 반영됐다.





