원·달러 선도은행 7곳 선정…한은 "MSCI 선진국 지수 편입 위해 소통"

선정시 외환건전성부담금 최대 60%감면

한국은행과 재정경제부는 29일 2026년도 원·달러 시장 선도은행으로 국민은행, 농협은행, 산업은행, 신한은행, 우리은행, 제이피모간체이스은행, 하나은행 등 7개 외국환은행을 선정했다고 밝혔다.

올해는 제이피모간체이스은행이 새로 선정됐고, 지난해 선도은행이었던 한국스탠다드차타드은행이 제외됐다.

외환당국은 1년 단위로 재무건전성, 신용도 등이 양호한 외국환은행 중에 원·달러 현물환 및 외환 스와프 거래실적이 우수한 기관을 선도은행으로 선정한다. 선정된 기관에는 외환건전성부담금을 최대 60%까지 감면해준다.

외환당국은 지난 9일 발표한 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 위한 외환·자본 종합 로드맵'을 달성하기 위해 선도은행과 면밀히 소통할 계획이다.

앞서 외환당국은 MSCI 선진국 지수 편입 로드맵을 통해 외국 투자자를 위해 외환시장을 24시간 연장하고, 역외 원화결제 시스템을 구축하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

아울러 한은은 우리 외환시장의 건전한 활성화를 위한 정책적 노력을 지속한다는 방침이다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>