中企 2월 업황 나아지나…경기전망지수 소폭 상승

중소제조업 12월 평균가동률은 전월 대비 2.4%포인트 하락

2월 중소기업 경기전망지수(SBHI)가 전월 대비 소폭 상승했다. 제조업은 하락한 반면 비제조업은 서비스업을 중심으로 전월 대비 올랐다.

29일 중소기업중앙회는 2월 중소기업 경기전망조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난 13일부터 19일까지 2800개 중소기업을 대상으로 실시했다.

2월 업황전망 경기전망지수(SBHI)는 79.5로 전월 대비 0.2포인트 상승했으며, 전년 동월(67.5) 대비로는 12.0포인트 상승했다. 이 지수는 100 이상이면 긍정적으로 응답한 업체가 그렇지 않을 것으로 보는 업체보다 더 많음을 나타내며, 100 미만이면 그 반대를 뜻한다.

제조업의 2월 경기전망은 전월 대비 1.3포인트 하락한 80.9이며, 비제조업은 전월 대비 0.9포인트 상승한 78.8로 나타났다. 건설업(67.0)은 전월 대비 6.5포인트 하락했으며, 서비스업(81.2)은 전월 대비 2.4포인트 상승했다.

전 산업 항목별 전망을 보면 ▲내수판매(77.6→80.4) ▲영업이익(77.2→78.8) ▲자금사정(81.8→82.9)은 전월 대비 상승한 반면, ▲수출(83.8→79.6)은 전월 대비 하락했다. 역계열 추세인 고용(98.3→97.1)은 전월 대비 개선될 것으로 전망됐다.

2월의 SBHI와 최근 3년간 동월 항목별 SBHI 평균치를 비교한 결과 제조업에서 재고, 고용을 제외한 다른 항목은 이전 3년 평균치보다 개선될 것으로 전망됐다. 비제조업에서는 수출, 고용을 제외한 모든 항목이 이전 3년 평균치보다 개선될 것으로 전망됐다.

1월 중소기업 경영상 애로 요인은 '매출(제품판매) 부진'(52.9%) 비중이 가장 높았고 다음으로 ▲인건비 상승(35.4%) ▲업체 간 경쟁 심화(34.4%) ▲원자재(원재료) 가격상승(31.0%) 순이었다.

지난해 12월 중소제조업 평균가동률은 75.5%로 전월 대비 2.4%포인트 하락했으며, 전년 동월 대비 2.9%포인트 상승했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>