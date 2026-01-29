본문 바로가기
"먹거리 환경 조성" … 성산구, 설 명절 성수식품 제조·판매업체 점검 완료

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.29 11:48

경남 창원특례시 성산구는 민족 고유의 명절인 설 명절을 앞두고 최근 성수식품 제조·판매업체를 대상으로 위생점검을 실시했다.

이번 점검은 프랜차이즈 음식점과 설 명절 수요가 증가하는 제수용·선물용 식품 제조·판매업체 등을 대상으로 진행했다.


주요 점검 내용은 ▲소비기한 경과 제품 사용·보관 여부 ▲조리시설 및 조리기구의 위생적 관리 여부 ▲위생모·마스크 착용 및 건강진단 등 개인위생관리 여부 ▲원료보관실, 세척실, 제조·가공실 등의 위생적 관리 여부 등에 대해 중점적으로 점검했다.

김수윤 문화위생과장은 "설 명절을 앞두고 수요가 증가하는 음식점 및 제조·판매업체 위생점검을 통해 식품위생 안전관리를 강화하였고, 앞으로도 구민들이 안심하고 누릴 수 있는 먹거리 환경 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
