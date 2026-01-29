장수군, 호남권 최초 고분 보호돔 조성 착수

삼봉리 고분군, 보존 활용 동시 실현

장수군은 지난 26일 장계면 삼봉리 고분군 제5호분일원을 대상으로 '장수 삼봉리 고분군 보호돔 건축설계·전시물 제작설치용역' 착수보고회를 개최하고, 보호돔(유적발굴관) 조성 사업에 본격 착수했다고 밝혔다.

장수 삼봉리 고분군 보호돔 조감도. 장수군 제공

이번 착수보고회에는 자문위원으로 이재운 교수와 곽장근 교수가 참석했으며, 행정에서는 최훈식 장수군수와 이정우 부군수 등이 함께해 사업 추진 방향과 설계 개요를 공유하고, 유적 보존과 전시·활용 방안에 대한 자문 의견을 청취했다.

이번 사업은 '보존은 철저히, 관람은 생생하게'라는 모티브 아래 호남권 최초로 고분 보호돔을 제작·설치하는 사업이다.

특히 장수군 지역의 역사문화자산을 단순히 보존하는 데서 나아가 군민과 방문객이 직접 보고 체험할 수 있는 문화자원으로 확장해 나가는 출발점이 될 것으로 보고 있다.

보호돔은 고분 유구의 원형 보존을 최우선 가치로 두고 설계된다. 설계안에는 유적과 매장주체부가 있는 지반에 구조기둥을 설치하지 않는 공법을 적용해 문화유산 훼손 가능성을 최소화하는 것이 핵심으로 반영됐다.

또한 철골 트러스트 막구조 등을 활용해 구조적 안정성을 확보하는 한편, 관람 동선과 시야를 고려한 공간 구성으로 관람시설로서의 완성도를 높일 계획이다.

시설 내부에는 영상부스, 무인카페부스, 관람부스, 전망부스, 관람회랑 등이 조성되며, 발굴작업공간과 전시·교육 체험물 제작·설치까지 포함해 관람 편의성과 체험 요소를 동시에 갖춘 복합 문화공간으로 조성된다.

최훈식 군수는 "호남권 최초 보호돔 조성은 장수의 역사문화 사랑을 보여주는 상징적인 사업이다"며 "삼봉리 고분군을 군민과 방문객이 생생하게 체험할 수 있는 관람시설로 탈바꿈시켜 장수의 역사적 가치를 널리 알리겠다"고 말했다.

한편 장수군은 이번 보호돔 조성을 통해 삼봉리 고분군을 관광객이 다시 찾는 경쟁력 있는 역사문화 체험공간이자 장수 역사관광의 새로운 랜드마크로 육성한다는 방침이다.





