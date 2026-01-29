본문 바로가기
IPTV 3사, 400억 규모 전략펀드 조성…"영화 제작 본격 투자"

노경조기자

입력2026.01.29 11:37

흥행 가능성 큰 프로젝트 선별 투자
AI·시각특수효과 등 신기술 분야도

한국IPTV방송협회는 KT , SK브로드밴드, LG유플러스 등 주요 IPTV 사업자들과 총 400억원 규모의 'IPTV 전략펀드'를 조성했다고 29일 밝혔다.


IPTV 3사, 400억 규모 전략펀드 조성…"영화 제작 본격 투자"
원본보기 아이콘


이 펀드는 방송미디어통신위원회와 문화체육관광부가 추진 중인 'K-콘텐츠·미디어 전략펀드'의 협력 체계 일환으로, 협회에 사무국을 두고 3사가 공동 출자하는 방식으로 결성됐다. 펀드의 위탁운용사(GP)로는 영상 콘텐츠 투자 분야의 전문성을 갖춘 쏠레어파트너스가 최종 선정됐다.

투자는 다음 달부터 본격화한다. 주요 투자처는 영상 콘텐츠 제작 프로젝트, 특히 침체기를 겪고 있는 국내 영화 분야다. IPTV가 보유한 시청 이력 데이터와 쏠레어파트너스의 투자 노하우를 결합해 흥행 가능성이 높은 프로젝트를 선별하고, 제작 초기 단계에서부터 투자한다.


이를 통해 제작사와 플랫폼 간 협력을 강화해 IPTV 콘텐츠 경쟁력을 높인다는 계획이다. 또 인공지능(AI), 시각특수효과(VFX) 등 미디어 신기술 분야에도 자금을 투입해 미래 제작 환경 구축과 펀드의 지속 가능성을 동시에 확보한다.


협회는 순수 민간 자본으로 꾸려진 펀드가 정부의 콘텐츠 육성 정책은 물론 영상 콘텐츠의 선순환 유통 구조 형성에도 기여할 것으로 기대했다.

이병석 한국IPTV방송협회장은 "IPTV 3사 전략펀드 투자는 국내 미디어 산업 위기에 공동 대응하기 위한 협업의 결과물"이라며 "지속가능한 산업 생태계 구축을 위해 실질적인 성과를 낼 수 있도록 운용에 만전을 기하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
