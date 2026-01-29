전주시, 토마토 뿔나방 선제 대응 위한 교육·자재 지원

전주시농업기술센터, 농가 대상 방제 교육 실시

전주시가 검역 해충인 토마토 뿔나방의 피해 예방과 확산 차단을 위한 집중 방제에 나섰다.

전주시 농업기술센터는 지난 28일 전주지역 토마토 재배 농가를 대상으로 토마토 뿔나방 방제 교육을 실시하고, 방제를 위한 약제를 지원했다.

전주시 농업기술센터에서 전주지역 토마토 재배 농가를 대상으로 교육을 실시하고 있다. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 시는 토마토 재배 초기의 집중적인 예찰과 방제를 위해 토마토 정식 시기에 맞춰 관행 농가에는 살충제를, 친환경 인증 농가는 유기농업자재와 교미교란제를 각각 지원했다.

토마토뿔나방은 유충이 토마토·고추 등 과채류 과실과 줄기에 구멍을 내 피해를 주는 외래 검역 해충으로, 한 번에 260여 개의 알을 낳아 빠르게 번식해 초기 방제를 놓치면 심각한 경제적 피해를 초래할 수 있다.

이와 함께 농업기술센터는 이날 약제 배부에 앞서 박종호 농촌진흥청 국립농업과학원 연구사를 강사로 초청해 토마토 뿔나방의 생태와 발생 전, 발생 시 대응 요령 및 피해 사례 등을 공유하고, 뿔나방의 조기 예찰과 방제의 중요성을 강조하는 교육도 진행했다.

강세권 전주시 농업기술센터 소장은 "토마토 뿔나방 확산 방지와 피해 최소화를 위해 하반기 방제를 추가로 지원할 예정"이라며 "토마토 안정 생산을 위해 지속적인 예찰과 현장 지원을 강화해 선제적 방제에 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>