금융위, 3월까지 상생보험 사업자 선정…가입 추진

저소득·저신용자 필요 보험 가입 확대

보험업권 포용적 금융 협의체 회의 개최

보험료 부담 등으로 보험 가입이 힘들었던 저소득층과 저신용자도 필요한 보험에 가입할 수 있는 방안이 확대 추진된다.

금융위원회는 29일 금융감독원, 생명보험협회, 손해보험협회, 주요 보험사와 함께' 보험업권 포용적 금융 협의체' 회의를 개최하고 이 같은 내용을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의는 포용적 금융을 위한 보험업계 역할과 향후 추진방향에 대해 소통하고 협력하기 위해 마련됐다. 보험업권의 포용금융은 서민들이 일상생활에서 출산, 질병·상해, 사고·재해 등으로 목돈이 필요한 경우 중요한 자금원인 보험금을 적극적으로 활용할 수 있도록 하는 것이다.

우선 지방자치단체와 협업해 보험 가입이 절실한 소상공인과 취약계층의 보험 접근성을 무상으로 제고한다. 이에 따라 오는 3월에는 현재 공모가 진행 중인 지자체 상생보험 사업자를 선정해 본격적인 상생보험 가입을 추진하며, 이와 연계된 협업지원 과제들도 추가로 발굴할 계획이다. 상생보험은 지자체와 협업해 소상공인, 서민들이 필요한 보험을 무상으로 가입할 수 있는 보험이다.

아울러 오는 2월 중 사업자 선정위원회를 개최해 우수 지자체를 선정하고, 지자체 지원을 위한 지자체장과 보험협회 간 양해각서(MOU) 체결을 추진할 예정이다.

경제적 어려움과 물가 상승 등에도 계약 해지없이 보험을 유지할 수 있도록 보험료 할인, 보험료 납입유예 등 다양한 지원방안도 강구하기로 했다.

이와 함께 전국민 보험인 실손·자동차보험 및 서민들의 생계와 연관이 있는 보험상품들을 개선하는 등 국민 체감형 정책을 시행할 방침이다. 이 외에도 포용적 가치 실현을 위한 사회공헌 활동도 지속 추진하기로 했다.

김진홍 금융위 금융산업국장은 "일회성 발표에 그치지 않도록 우수 포용금융정책은 적극 제도화하며, 현장에서 정책 아이디어를 제시하면 적극 검토하여 추진하겠다"고 말했다.

향후 보험업권은 취약계층 보험 확대 과제들을 지속적으로 발굴해 여타 포용금융 과제들과 함께 향후 금융위원장이 주재하는 '포용적 금융 대전환 회의'등을 통해 이를 확정할 계획이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>