정읍시, 2025년 방문객 196만 명…전년비 32만 명↑

정읍시 2025년 주요 관광지점 방문객 수가 2024년 대비 30만 명 이상 증가하며 지역 관광 전반에 활기가 돌고 있다.

29일 정읍시에 따르면 2025년 기준 주요 관광지점 20개소의 총 방문객 수는 약 196만 명으로 집계됐다. 이는 전년도 164만여 명 대비 32만 명가량 늘어난 수치다.

관광객 증가를 견인한 핵심 지점은 내장산국립공원과 구절초지방정원이었다. 내장산국립공원은 전년 대비 약 15만 명 이상 증가하며 가장 가파른 성장세를 보였다. 구절초지방정원 역시 전년 대비 13만 명 이상 늘어난 46만 1948명의 방문객을 기록하며 정읍을 대표하는 계절형·체류형 관광지로서의 경쟁력을 증명했다. 이러한 성과는 주요 관광지의 안정적인 운영과 계절별 맞춤형 콘텐츠 제공, 방문객 관리 체계 개선 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

이와 함께 정읍시는 지난 23일, 문화체육관광부 지정 '주요 관광지점 입장객 통계' 지점에서 한때 제외됐던 구절초지방정원이 재등록 승인을 받았다고 밝혔다. 앞서 문체부로부터 관광지점 입장객 통계 업무를 위탁 수행하고 있는 한국문화관광연구원은 지난해 7월 무인 계측기를 사용하는 야외 관광지점들에 대해 승인 취소 결정을 내린 바 있다. 이에 따라 정읍에서는 내장산국립공원과 구절초지방정원의 지점 승인이 취소됐다.

이에 정읍시는 즉각 이의를 제기했으며 구절초지방정원이 사전예약제와 전산시스템을 결합한 과학적인 방문객 집계 체계를 구축한 점을 인정받아 재등록에 성공했다. 이번 조치로 관광 통계의 객관성과 신뢰성이 한층 높아질 것으로 보인다. 현재 내장산국립공원에 대해서도 한국문화관광연구원과 국립공원공단 간의 협의가 진행되고 있다.

아울러 정읍시는 지난해부터 정읍시 누리집(홈페이지)에 자체적인 '주요 관광지 입장객 통계'를 구축해 공개하고 있다. 한국문화관광연구원 주관 지점과 정읍시가 자체 발굴한 지점을 포함한 총 28개소의 현황을 투명하게 관리해 정책 수립의 기초자료로 활용한다는 방침이다.

이학수 정읍시장은 "이번 방문객 증가는 정읍 관광자원의 매력과 함께 통계 체계를 지속적으로 정비해 온 행정적 노력이 어우러진 결과"라며 "앞으로도 신뢰도 높은 데이터를 바탕으로 체류형 관광도시로의 전환을 차근차근 추진하겠다"고 말했다.

한편, 한국관광공사 관광데이터랩의 이동통신 데이터 분석에 따르면 2025년 정읍시를 찾은 전체 방문객 수는 전년 대비 53만 3622명 증가한 1177만 3070명을 기록했다.





