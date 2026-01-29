김윤덕 국토교통부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 주택공급촉진 관련 합동브리핑을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 김윤덕 장관, 주택공급촉진 합동브리핑
2026년 01월 29일(목)
김윤덕 국토교통부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 주택공급촉진 관련 합동브리핑을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"무조건 사고 터진다"…'국민 간식'에 판매중단 요구 빗발, 日 젤리에 무슨 일
"이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡]
"몽클레르 필요 없다, 한국 여성처럼만"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'
"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명
"휴가비 20만원 줬더니 여행 때 88만원 썼네"…79만명 2830억 소비
"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광
장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"
"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'
"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명
스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까
삼성, HBM4 '성능'으로 판 뒤집는다…내달 엔비디아 첫 공급