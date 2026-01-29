"AI 중심 보안 운영 최적화"…안랩, 2026년 사업 전략 발표

안랩 안랩 053800 | 코스닥 증권정보 현재가 67,300 전일대비 300 등락률 +0.45% 거래량 97,925 전일가 67,000 2026.01.29 15:28 기준 관련기사 밸류업지수 첫 정기변경…현대로템·삼성증권 등 27개 종목 편입[특징주]안철수 2차 경선 진출에 써니전자 9%대 ↑대체거래소 거래종목 110개로 확대…신세계·LG생건 등 합류 전 종목 시세 보기 close 이 총판 및 공인 파트너사를 대상으로 '안랩 파트너 데이 2026'을 열고 올해 사업 및 기술지원 전략을 소개했다고 29일 밝혔다.

강석균 안랩 대표가 '안랩 파트너 데이 2026' 행사에서 인사말을 전하고 있다. 안랩. AD 원본보기 아이콘

안랩은 '에이전틱 AI: 보안 운영을 최적화하다'라는 슬로건을 걸고 연 이번 행사에서 총판 및 공인 파트너사 경영진을 대상으로 올해 사업 전략과 제품 로드맵 등을 소개했다.

한찬석 부문장은 보안 시장 동향과 함께 ▲고객 니즈 점검 및 목표 시장 재정비 ▲시장 특성별 솔루션 집중 공략 ▲파트너 협업 체계 고도화를 통한 사업 기반 강화 등 2026년 주요 사업 전략을 공유했다.

이어 김창희 제품기획본부장은 AI 적용 가속화로 경쟁력 강화를 추진하는 2026 제품·서비스 로드맵을 발표했다. 전수근 파트너&사업관리본부장은 파트너 체계를 재설계하고 선제적 영업기회 관리를 지원하는 등 파트너 정책과 프로그램을 소개했다. 정명섭 기술지원본부장은 교육 프로그램·기술 역량 강화 및 고객 성공 사례 확대를 바탕으로 한 파트너 기술지원 전략을 설명했다.

강석균 안랩 대표는 "안랩과 파트너가 함께 AI 대전환 시대의 변화를 가속하며 도약할 수 있는 동반 성장의 해를 만들어 나가겠다"고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>