본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

"AI 중심 보안 운영 최적화"…안랩, 2026년 사업 전략 발표

이은서기자

입력2026.01.29 14:27

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안랩 이 총판 및 공인 파트너사를 대상으로 '안랩 파트너 데이 2026'을 열고 올해 사업 및 기술지원 전략을 소개했다고 29일 밝혔다.

강석균 안랩 대표가 '안랩 파트너 데이 2026' 행사에서 인사말을 전하고 있다. 안랩.

강석균 안랩 대표가 '안랩 파트너 데이 2026' 행사에서 인사말을 전하고 있다. 안랩.

AD
원본보기 아이콘

안랩은 '에이전틱 AI: 보안 운영을 최적화하다'라는 슬로건을 걸고 연 이번 행사에서 총판 및 공인 파트너사 경영진을 대상으로 올해 사업 전략과 제품 로드맵 등을 소개했다.


한찬석 부문장은 보안 시장 동향과 함께 ▲고객 니즈 점검 및 목표 시장 재정비 ▲시장 특성별 솔루션 집중 공략 ▲파트너 협업 체계 고도화를 통한 사업 기반 강화 등 2026년 주요 사업 전략을 공유했다.

이어 김창희 제품기획본부장은 AI 적용 가속화로 경쟁력 강화를 추진하는 2026 제품·서비스 로드맵을 발표했다. 전수근 파트너&사업관리본부장은 파트너 체계를 재설계하고 선제적 영업기회 관리를 지원하는 등 파트너 정책과 프로그램을 소개했다. 정명섭 기술지원본부장은 교육 프로그램·기술 역량 강화 및 고객 성공 사례 확대를 바탕으로 한 파트너 기술지원 전략을 설명했다.


강석균 안랩 대표는 "안랩과 파트너가 함께 AI 대전환 시대의 변화를 가속하며 도약할 수 있는 동반 성장의 해를 만들어 나가겠다"고 말했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

새로운 이슈 보기