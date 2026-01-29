[포토] 악수하는 구윤철 부총리와 김윤덕 장관

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽)과 김윤덕 국토교통부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주택공급촉진 관계장관회의에 참석해 인사를 나누고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>