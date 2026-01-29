셀리맥스, 연매출 1700억 원 돌파하며 글로벌 더마코스메틱 강자 부상

더마코스메틱 브랜드 셀리맥스(celimax)가 연간 매출 1,700억 원을 돌파하며 빠른 성장세를 이어가고 있다.

셀리맥스는 2024년 매출 462억 원을 기록한 이후, 불과 1년 만에 약 3.7배 성장한 실적을 달성했다. 2022년 매출 172억 원과 비교하면 3년 만에 약 10배에 달하는 성장세를 기록한 셈이다.

최근 분기 매출 역시 700억 원에 가까운 수준으로, 이를 연환산할 경우 매출 규모는 2,700억 원 이상 규모에 해당한다. 셀리맥스는 이러한 성장 흐름과 글로벌 시장 확대, 핵심 제품군의 성장세를 바탕으로 2026년 매출 4,000억 원 달성을 다음 성장 목표로 설정하고 있다.

셀리맥스의 성장은 국내와 글로벌 시장 양쪽에서 이어진 초고속 성장에 기반하고 있다. 국내에서는 쿠팡 1위 토너패드를, 해외에서는 아마존 1위 레티날 제품을 배출하며 핵심 제품의 경쟁력을 입증해왔고, 최근에는 '미국판 올리브영'으로 불리는 얼타 뷰티(Ulta Beauty) 1,300개 전 매장에 동시 입점하며, 북미 시장으로의 확장을 본격화하고 있다. 이러한 유통 확장은 핵심 제품을 중심으로 소비자 접점을 넓히는 계기가 되고 있으며, 매출 성장과 브랜드 인지도 확대라는 긍정적인 흐름으로 이어지고 있다.

셀리맥스가 향후 연매출 4,000억 원을 달성할 경우, K-뷰티 인디 브랜드 가운데 최상위권 규모로 자리 잡을 가능성이 높다. 단기간에 이룬 성장 속도와 글로벌 시장 내 존재감을 함께 고려할 때, 향후 행보에 대한 기대감도 커지고 있다.

셀리맥스 김민석 대표는 "앞으로도 '글로벌 스테디셀러'라는 목표 아래, 다시 쓰는 제품·믿고 쓰는 브랜드를 만들어 나가겠다"고 말했다.





