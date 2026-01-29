'동백상회' 설 선물 풉니다… 고객 사은품도 증정

신세계 센텀시티 지하 2층 '선물세트' 출시



명절 선물 6종 구성, 지역기업 홍보 마케팅

부산지역 기업의 우수제품을 판매하는 '동백상회'가 설맞이 선물세트를 내놨다.

부산시와 부산경제진흥원은 '동백상회'에서 명절을 앞두고 선물 세트를 출시하고 구매 고객을 대상으로 사은품 증정 행사를 진행한다고 29일 알렸다.

동백상회는 지역 중소기업과 소상공인 제품의 홍보와 판로 개척을 지원하기 위해 부산시와 ㈜신세계가 협력해 조성한 상생 공간이다. 지난해에는 연간 매출 4억6000만원을 기록했다.

이번에 선보인 설 선물 세트는 모두 6종이다. 입점 제품 가운데 명절 선물로 활용도가 높은 품목을 중심으로 구성됐다. 일부 세트는 여러 업체의 제품을 함께 담아 소비자에게는 다양한 제품을 경험할 기회를, 지역기업에는 공동 홍보 효과를 제공하도록 했다.

동백상회에는 전통주와 수제 맥주, 프리미엄 커피와 액상 차, 참기름과 간장, 천연 조미료와 천연 벌꿀 등 식품류를 비롯해 플리츠 소재 의류와 디자인 앞치마, 천연 비누와 화분, 진공 밀폐용기 등 생활용품, 부산의 풍경을 담은 기념 자석과 열쇠고리 등 관광기념품이 입점해 있다. 3만원 이상 구매 고객을 대상으로 한 사은품 증정 행사도 재고 소진 시까지 선착순으로 진행된다.

부산시와 부산경제진흥원은 올해도 동백상회를 중심으로 지역 중소기업 제품의 경쟁력 강화와 소비자 접점 확대를 위한 활동을 이어갈 계획이다. 시즌별 기획전과 입점기업 브랜드데이, 지역축제 연계 행사를 추진하고 입점기업 대상 교육과 컨설팅, 신규 선물세트 기획 등도 병행한다. 오는 2월에는 신규 입점기업 모집 공고도 예정돼 있다.

부산시는 지역경제 활성화를 위한 지역상품 구매 확대 정책도 함께 추진하고 있다. 지난 1월 27일 열린 '지역상품 구매 확대 추진 보고회'를 통해 공공과 민간이 함께하는 지역상품 구매 문화 확산의 기반을 마련했으며 동백상회는 이 같은 정책을 현장에서 구현하는 오프라인 거점 역할을 맡는다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "지역상품 구매는 지역경제와 지역기업의 미래를 함께 키워가는 일"이라며 "설 명절을 맞아 동백상회에서 부산의 감성과 정성이 담긴 제품으로 마음을 전하고 지역기업에도 힘을 보태 주길 바란다"고 말했다.

