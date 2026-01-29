'12종 서류를 하나로'…용인시, 계약서류 간소화로 업체 부담 줄인다

2월부터 '계약이행 통합서약서' 도입·시행

서류 누락·오기재로 인한 기업 불편 최소화

경기도 용인시가 계약업무의 효율성 제고를 위해 7~12종의 서류를 하나로 간소화한다.

용인시는 2월부터 계약상대자가 제출하던 각종 서류를 통합·간소화한 '계약이행 통합서약서'를 도입한다고 29일 밝혔다.

그동안 시와 계약을 맺는 업체는 계약 유형에 따라 이행각서, 청렴계약 이행서약서, 안전보건관리 준수 서약서 등 7~12종의 서류를 각각 제출해야 했다. 이 때문에 계약 과정에서 일부 서류가 누락되거나 잘못 작성돼 시간과 비용 낭비는 물론 계약 지연 등의 불편을 겪어야 했다.

시는 계약 상대자의 업무 부담을 덜고 계약 업무의 신속성을 높이기 위해 계약 체결 시 필요한 핵심 준수사항을 한 종류의 서식으로 확인·서약할 수 있는 '계약이행 통합서약서'를 마련했다.

이에 따라 업체는 여러 서식을 따로 준비하지 않고 한 번에 제출할 수 있어 행정 부담이 줄어드는 것은 물론 계약 처리의 정확성과 효율성이 높아질 것으로 기대한다.

이상일 용인시장은 "앞으로도 현장 의견을 반영해 공정하고 효율적인 계약업무가 이뤄지도록 지속해서 제도를 정비해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



