본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

'12종 서류를 하나로'…용인시, 계약서류 간소화로 업체 부담 줄인다

정두환기자

입력2026.01.29 11:01

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2월부터 '계약이행 통합서약서' 도입·시행
서류 누락·오기재로 인한 기업 불편 최소화

경기도 용인시가 계약업무의 효율성 제고를 위해 7~12종의 서류를 하나로 간소화한다.

'12종 서류를 하나로'…용인시, 계약서류 간소화로 업체 부담 줄인다
AD
원본보기 아이콘

용인시는 2월부터 계약상대자가 제출하던 각종 서류를 통합·간소화한 '계약이행 통합서약서'를 도입한다고 29일 밝혔다.


그동안 시와 계약을 맺는 업체는 계약 유형에 따라 이행각서, 청렴계약 이행서약서, 안전보건관리 준수 서약서 등 7~12종의 서류를 각각 제출해야 했다. 이 때문에 계약 과정에서 일부 서류가 누락되거나 잘못 작성돼 시간과 비용 낭비는 물론 계약 지연 등의 불편을 겪어야 했다.

시는 계약 상대자의 업무 부담을 덜고 계약 업무의 신속성을 높이기 위해 계약 체결 시 필요한 핵심 준수사항을 한 종류의 서식으로 확인·서약할 수 있는 '계약이행 통합서약서'를 마련했다.


이에 따라 업체는 여러 서식을 따로 준비하지 않고 한 번에 제출할 수 있어 행정 부담이 줄어드는 것은 물론 계약 처리의 정확성과 효율성이 높아질 것으로 기대한다.


이상일 용인시장은 "앞으로도 현장 의견을 반영해 공정하고 효율적인 계약업무가 이뤄지도록 지속해서 제도를 정비해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

삼성, HBM4 '성능'으로 판 뒤집는다…내달 엔비디아 첫 공급

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기