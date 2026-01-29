여수시, 혼자도 환영하는 '혼밥식당' 모집

1인 가구·혼행족 위한 음식점 지정

2026년 100개소 운영 예정

전남 여수시는 1인 관광객과 시민 누구나 편안하게 식사할 수 있는 '혼밥' 문화 확산을 위해 '2026년 여수시 혼밥식당'을 모집한다고 밝혔다.

혼밥식당은 1인 손님도 부담 없이 식사할 수 있도록 메뉴 구성과 좌석 배치, 서비스 환경 등을 갖춘 음식점을 대상으로 지정하는 사업으로 지난해에는 관내 일반음식점 46개소를 대상으로 지정해 운영했다.

혼밥식당 모집 포스터. 여수시 제공

올해는 54개소를 추가 지정해 총 100개소를 목표로 운영할 계획이다.

시는 증가하는 1인 가구와 혼자 여행하는 관광 트렌드에 대응하고, 2026여수세계섬박람회를 대비한 관광수용태세 강화을 위해 해당 사업을 확대해 나가고 있다.

신청 기간은 1월 28일부터 3월 3일까지이며 방문·우편·메일·팩스를 통해 접수할 수 있다.

신청 요건은 여수 주요 먹거리(게장정식, 갈치조림, 서대회무침 등)를 제공하는 업소를 우선 선정하며 음식 1인분 제공이 가능한 일반음식점을 대상으로 혼밥식당 선정위원회의 심사를 거쳐 지정한다.

선정된 혼밥식당에는 지정 현판과 혼밥식당 포스터가 제공되며 지정업소 인센티브 지원 등 다양한 혜택과 함께 여수시 누리집과 '여수엔'을 통해 홍보될 예정이다.

자세한 사항은 여수시 누리집을 통해 확인할 수 있으며, 접수 관련 문의는 여수시 식품위생과 식품위생정책팀(☎061-659-4353)으로 하면 된다.

시 관계자는 "'혼밥식당' 지정을 통해 1인 가구와 홀로 여수를 찾는 관광객들이 편안하게 식당을 이용할 수 있는 환경을 조성하고자 한다"라며, "많은 업소의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자



