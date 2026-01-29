S-OIL, 급여우수리 후원금 9900만원 전달...18년째 이어지는 생명 지원

매월 급여에서 1만원 미만의 우수리 모금

2008년부터 희귀질환 어린이 환아 지원

1인당 최대 500만원 지원

S-OIL은 29일 서울 마포구 본사에서 임직원 급여우수리 후원금 전달식을 열고 사회복지공동모금회에 후원금 9900만원을 전달했다. 이번 후원금은 임직원들이 자발적으로 매월 급여에서 1만원 미만의 우수리를 모아 마련했다.

안와르 알 히즈아지 S-OIL CEO, S-OIL 제공 AD 원본보기 아이콘

S-OIL은 2008년부터 2024년까지 임직원 급여우수리 후원금을 통해 희귀질환인 담도폐쇄증 어린이 환아를 지속적으로 지원해왔다. 2025년부터는 복지 사각지대에 놓인 저소득층을 대상으로 지원 범위를 확대해, 대한의료사회복지사협회를 통해 전국 저소득 가정의 환자를 추천받아 선정된 환자 1인당 최대 500만원의 치료비를 지원하고 있다.

지난해에는 급여우수리 후원금을 통해 총 34명의 환자가 의료비 지원을 받았다. S-OIL 임직원들은 매월 직접 병원을 방문해 치료비를 전달하며 환자와 가족들에게 따뜻한 응원의 마음을 전하고 있다.

S-OIL 관계자는 "임직원들의 급여우수리 나눔이 18년간 이어지며 경제적으로 어려운 환자들에게 실질적인 도움이 되고 있어 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적인 나눔과 지원을 이어가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>