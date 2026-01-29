인천공항, 수소버스 시대 연다…세계 첫 공항 수소교통 기지

하이버스, '공항 수소교통 기지 준공 기념식'

총 사업비 143억 , 하루 240대 충전

일 주행거리 548km, 환경보호 효과 커

인천국제공항이 세계 최초로 수소충전소를 포함한 '수소교통 복합기지'를 구축하며, 공항 교통의 수소 전환을 본격화했다. 이번 복합기지는 민관 협력으로 조성된 상용차 중심 수소 모빌리티 인프라로, 국내 수소경제 확산의 핵심 거점으로 평가된다.

SK이노베이션 E&S 자회사 하이버스는 29일 인천 중구 운서동에서 '인천공항 수소교통 복합기지 준공 기념식'을 열었다. 총 사업비 143억원이 투입됐으며, 국토교통부 지원금 70억원, 인천시 투자금 30억원, 하이버스 투자금 43억원으로 조성됐다. 하이버스는 현재 전국 21개 액화수소 충전소를 구축·운영 중이다.

인천공항 제2여객터미널 차고지 내 2771㎡ 부지에 조성된 수소교통 복합기지는 시간당 320kg 충전이 가능한 액화수소충전소를 갖췄다. 하루 최대 240대의 대형 수소버스 충전이 가능해, 공항 셔틀·리무진 등 대규모 교통수요에 대응할 수 있는 인프라를 확보했다.

액화수소는 기체수소를 영하 253℃로 냉각해 액체 상태로 만든 수소로, 부피가 약 1/800 수준으로 줄어 대량 저장·운송에 유리하다. 기체수소 대비 운반량이 크게 늘어나며, 고압이 필요하지 않아 저장·운송 과정의 안전성도 높다.

인천공항은 하루 평균 17만2000여 대의 교통량이 집중되는 전국 최대 규모의 공항 교통 허브다. 이에 따라 공항버스의 수소 전환은 탄소 감축 효과가 크고, 외국인 방문객에게 한국의 친환경 이미지를 각인시킨다는 상징성도 크다. 현재 인천공항 셔틀버스 68대 중 36대가 수소버스로 운행 중이며, 올해 추가 도입도 예정돼 있다. 서울·경기 등 타 지역으로 운행하는 공항 리무진 역시 수소버스 전환을 준비하고 있다.

지방자치단체의 수소 모빌리티 확대도 가속화되고 있다. 인천시는 2030년까지 시내버스를 전면 수소버스로 전환할 계획이며, 서울시와 경기도도 공항버스 중심으로 수소버스 도입을 확대할 방침이다. 공항버스는 하루 평균 주행거리가 548km로 시내버스보다 길어, 수소버스 전환 시 온실가스 감축 효과가 특히 크다.

이번 복합기지는 인천 서구의 액화수소 생산기지와 연계돼 안정적인 수소 공급 체계를 구축했다. SK이노베이션 E&S 자회사 아이지이(IGE)는 2024년 5월 액화수소플랜트를 준공해 하루 90톤, 연간 약 3만톤의 액화수소 생산 능력을 확보했다.

전영준 SK이노베이션 E&S 신에너지사업본부장은 "인천공항 수소교통 복합기지는 공항을 오가는 수소버스에 연료를 공급하는 핵심 허브가 될 것"이라며 "액화수소 생산기지와의 연계를 통해 경쟁력 있는 수소 공급 인프라를 구축하겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자



