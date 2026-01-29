[컨콜]LG엔솔 "ESS 대응역량 2배 확대…60GWh 이상 갖출 것"

LG에너지솔루션은 29일 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "전사적인 에너지저장장치(ESS) 대응 역량을 2배 가까이 확대해 올해 말까지 60기가와트시(GWh) 이상의 생산능력을 갖출 것"이라면서 "특히 현지 대응력이 중요한 북미에서는 미시간 홀랜드, 랜싱의 단독 법인과 함께 스텔란티스, 혼다 등 합작공장(JV)에서도 일부 전기차 라인을 생산에 적극 활용해 큰 전환 비용이 없이 약 50GWh 규모 이상의 캐파를 확보할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "미시간 홀랜드와 캐나다 스텔란티스 JV는 이미 가동을 시작해 올해 실적에 완전히 기여할 수 있을 것으로 보인다"면서 "랜싱 사이트는 상반기 중 생산을 시작할 계획이고, 혼다 JV도 연중 생산을 시작하고자 한다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>