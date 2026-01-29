'후디로 얼굴 가린 채 몰래' 中사업가와 비밀 회동한 페루 대통령 탄핵 위기

부당 영향력과 무능력 이유로 탄핵 절차 착수

수력발전 프로젝트 수주 과정 놓고 검찰 수사

후디 차림 회동에 정치권·여론 급속 악화

中 의존도 높은 페루, 외교 갈등 가능성 비화

전임 대통령 탄핵 이후 국정을 맡아온 호세 헤리 페루 대통령이 중국 출신 사업가와의 유착 의혹으로 탄핵 위기에 놓였다. 비공개 회동 장면이 공개되자 대통령은 "후디 차림으로 식당에 들어가 의혹을 키웠다"며 사과했지만, 정치권과 사법당국의 공세는 이어지고 있다.

28일 연합뉴스는 로이터통신 등 외신을 인용해 페루 야당 의원들이 부당한 영향력 행사와 도덕적 무능력을 이유로 헤리 대통령에 대한 탄핵소추안 발의 절차에 착수했다고 보도했다. 헤리 대통령은 지난해 10월 디나 볼루아르테 전 대통령이 탄핵을 당해 물러난 뒤 대통령직을 이어받았다.

호세 헤리 페루 대통령이 지난달 26일 수도 리마의 한 중식당에 상의에 달린 모자를 뒤집어쓴 채 입장하고 있는 모습이 담긴 CCTV 장면. 라티나 노티시아스 방송 AD 원본보기 아이콘

탄핵 추진의 핵심 쟁점은 헤리 대통령과 중국 출신 사업가 양즈화 간의 비공개 회동이다. 현지 언론은 헤리 대통령이 양복 대신 후디를 입고 얼굴을 가린 채 양즈화를 만나기 위해 한 중식당에 들어가는 장면을 공개했고, 이를 두고 '치파(chifa·중국 음식점) 게이트'라는 표현까지 등장했다.

헤리 대통령은 지난달부터 양즈화와 최소 세 차례 비공개로 만난 것으로 알려졌다. 논란이 커지자 그는 "페루·중국 우호의 날 행사 등 공개적인 사안을 논의했을 뿐 위법성은 없다"며 "양즈화가 부적절한 부탁을 한 적도, 제삼자를 위해 개입을 요청한 적도 없다"고 주장했다. 이어 그는 "그런 요청이 있었다면 즉시 모든 관계를 끊었을 것"이라고 강조했다.

호세 헤리 페루 대통령. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

양즈화는 중국 수입품 유통으로 자산을 축적한 인물로, 페루 에너지 산업에 진출해 2023년 2440만 달러(약 347억 원) 규모의 수력발전 프로젝트를 수주했다. 해당 사업은 오는 6월 상업 운영을 목표로 했으나, 지난해 12월 기준 공정률은 0%에 머문 것으로 전해졌다.

헤리 대통령의 해명과는 별개로 검찰은 그가 국회의원 시절부터 양즈화와 교류해 온 정황을 포착한 뒤 수력발전 프로젝트를 포함한 관련 사업 전반에 위법성이 있는지 조사 중이다. 헤리 대통령은 과거 부패 의혹을 받던 중국 기업에 물류 지원을 제공했다는 혐의로도 의회 조사 대상에 오른 바 있다.

일각선 이번 사안이 외교 문제로 확산할 가능성도 나온다. 페루는 중국의 일대일로 사업에서 중남미 핵심 거점으로 꼽힌다. 특히 2009년 자유무역협정(FTA) 체결 이후 중국 의존도가 크게 높아졌다. 중국은 2015년부터 페루의 최대 교역국으로, 지난해 전체 교역의 33%를 차지했다. 페루 산마르코스국립대 아시아연구센터의 존 발디글레시아스 연구원은 로이터통신에 "중국인 사업가에 대한 비판은 사실상 중국에 대한 비판으로 이어질 수 있다"며 "이번 논란이 페루의 대중 관계에 그림자를 드리울 가능성이 있다"고 말했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>