이노스페이스, 현대차그룹에 3D프린팅 관제 솔루션 공급

발사체 적층제조 기술, 자동차 산업으로 첫 외연 확장

민간 우주 발사체 기업 이노스페이스가 우주항공 제조 현장에서 축적한 적층제조(3D프린팅) 공정 관리 기술을 자동차 산업으로 확장한다.

이노스페이스(대표 김수종)는 현대자동차그룹과 독자 개발한 통합형 적층제조 관제 솔루션 'INNO AM-X' 공급 계약을 체결했다고 29일 밝혔다. 우주 발사체 엔진과 핵심 부품 제조 과정에서 검증된 고정밀·고신뢰 적층제조 기술을 타 산업군에 적용한 첫 사업화 사례다.

이노스페이스 금속 적층제조 시설을 갖춘 화성캠퍼스(첨단제조사업본부) 전경. 이노스페이스 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 계약은 발사체 구조체와 엔진 부품처럼 결함을 허용하지 않는 우주항공 제조 현장에서 축적해 온 공정 관리 역량이 자동차 산업에서도 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 자동차 산업은 품질 일관성과 공정 신뢰성을 동시에 요구하는 대표적인 고신뢰 제조 분야로 꼽힌다.

'INNO AM-X'는 금속 3D프린팅 공정 전반에서 발생하는 설비 상태, 공정 조건, 품질 데이터를 하나의 관제 체계로 통합 관리하는 솔루션이다. 제조 과정에서 생성되는 데이터를 실시간으로 수집·시각화해 분산된 정보를 체계적으로 축적하고, 데이터 기반의 공정 관리와 의사결정을 지원한다. 이를 통해 공정 안정성과 품질 추적성을 동시에 확보할 수 있다는 설명이다.

이노스페이스는 이번 공급 계약을 계기로 발사체 부품 내재화 중심 사업 구조에서 나아가, 자체 적층제조 기술을 기반으로 한 시스템·솔루션 중심의 사업 모델을 확대할 계획이다. 자동차 산업을 시작으로 방산, 에너지 등 고신뢰 제조 산업 전반으로 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.

김수종 이노스페이스 대표는 "우주 발사체 개발 과정에서 축적한 적층제조 관제 솔루션은 고정밀·고신뢰 제조를 요구하는 다양한 산업에 적용할 수 있는 경쟁력 있는 기술"이라며 "현대차그룹 공급을 계기로 적층제조 영역에서도 차별화된 기술 기업으로 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>