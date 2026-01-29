MS·메타·테슬라 예상 웃도는 실적 발표…주가 희비 엇갈려

MS, 전망치 상회했으나 경고등

메타, 올해 AI에 1350억달러 투자 전망

테슬라, 'AI·로봇 중심' 사업 재편

마이크로소프트(MS), 메타, 테슬라 등 주요 빅테크(대형 정보기술 기업)가 28일(현지시간) 일제히 지난 분기 실적을 발표했다. 세 기업 모두 시장 예상을 웃도는 실적을 발표했지만, 인공지능(AI) 등 막대한 신사업 투자를 뒷받침하는 실적에 따라 주가 희비가 갈렸다.

MS, 오픈AI로 겨우 체면

MS는 회계연도 2분기(2025년 10~12월) 자본 지출 375억달러를 기록했다. 전년 동기 대비 66% 증가한 수치로, 시장조사기관 비지블알파의 컨센서스 예상치인 343억1000만달러를 크게 웃돈다.

MS는 2분기 매출과 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 각각 17%, 24% 상승한 812억7000만달러, 4.14달러를 기록했다고 밝혔다. 그러나 매출의 핵심인 애저(Azure) 및 기타 클라우드 서비스 부문 매출은 39% 증가하는 데 그쳤다. 전분기 성장률인 40%에서 소폭 둔화했으며 비지블알파의 컨센서스 예상치인 38.8%를 간신히 웃도는 수준이다.

MS는 오픈AI에 일찌감치 투자한 덕분에 AI 경쟁에서 오랫동안 선두주자로 자리 잡았다. 그러나 구글의 최신 제미나이 모델이 시장에서 좋은 반응을 얻고, 앤스로픽의 클로드 코워크 같은 범용 에이전트 도구가 출시되며 경고등이 켜졌다. MS는 자사 클라우드 사업의 계약 기준 수주 잔액이 6250억달러로 두 배 이상 늘었다고 밝혔지만 이 중 45%는 오픈AI에서 발생해 의존도가 높다.

월스트리트저널(WSJ)은 "MS를 비롯한 주요 빅테크의 일부 투자자들은 AI 수요가 지속될지 또는 수익성으로 이어질지에 대한 충분한 근거가 없는 상황에서 데이터센터 구축에 막대한 현금이 투입되고 있다는 점에 불안해하고 있다"고 설명했다.

메타 "올해 개인용 초지능 구현"

메타는 이날 올해 AI 관련 자본 지출이 1150억~1350억달러에 이를 것이라고 밝혔다. 이는 지난해 지출액(772억2000만달러)의 약 두 배에 달하는 액수다. 내년 총비용은 1620억~1690억달러가 될 것으로 예상했다. AI 인재 영입을 위해 수백만달러를 투자할 계획이다.

막대한 지출을 예고했으나 실적은 탄탄했다. 지난해 4분기 매출액이 598억9300만달러로 전년 동기 대비 24% 상승했으며, 이 중 광고 매출은 581억3700만달러로 같은 기간 24% 올랐다. EPS 8.88달러로 LSEG가 집계한 시장전망치 8.23달러를 웃돌았다. 투자자들은 과거 메타의 막대한 AI 투자 비용에 우려를 표하기도 했지만, 이날은 매출 핵심인 온라인 광고 부문의 실적 뒷받침에 안도감을 표했다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 이날 콘퍼런스콜에서 "올해는 개인용 초지능을 구현하고, 미래에 대비한 사업 인프라를 가속화하며, 앞으로 우리 회사가 어떻게 운영될지를 정리하는 데 있어 중요한 해가 될 것"이라고 말했다.

테슬라, 설비투자 200억 달러

테슬라는 지난해 4분기 매출액 249억달러, EPS 0.50달러를 기록했다. 전년 동기 대비 각각 3%, 17% 감소해 LSEG가 집계한 월가 평균 전망(매출액 247억9000만달러, EPS 0.45달러)을 웃돌았다.

테슬라는 지난 16일 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 AI 스타트업 xAI에 약 20억달러를 투자하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 관련 절차는 올해 1분기 중 마무리될 예정이다. 테슬라 관계자는 "테슬라는 AI를 물리적 세계(physical world)로 가져오는 제품과 서비스를 만들고 있다"며 "이번 계약은 AI 제품과 서비스를 물리적 세계에 대규모로 개발·적용하는 역량을 강화하는 것을 목표로 한다"고 설명했다.

머스크 CEO는 이날 콘퍼런스콜에서 xAI의 그록(Grok)이 테슬라의 자율주행 차량이나 휴머노이드 로봇 옵티머스를 관리하는 데 도움을 줄 수 있다고 설명하며, 이를 '오케스트라의 지휘자'에 비유하기도 했다.

테슬라는 올해 설비투자(Capex)에 200억달러 이상을 투입할 계획이다. 이는 지난해 설비투자 규모(약 85억달러)의 두 배를 웃도는 수준이다. 회사는 자율주행 로보(무인)택시 전용 신차인 사이버캡(Cybercab), 옵티머스, 에너지 저장·배터리 제조 등을 포함해 총 6개의 신규 생산 라인을 구축한다. 또한 AI 연산 인프라 투자와 기존 공장 생산능력 확대에도 자금을 투입할 예정이다.

테슬라는 모델 S와 모델 X 생산을 단계적으로 종료하고 해당 생산 공간을 옵티머스 생산으로 전환할 계획이다. 머스크 CEO는 생산라인을 확보해 연간 100만대의 옵티머스 생산 능력을 확보하겠다고 설명했다.

이날 장 마감 후 주가 희비는 AI 투자와 이를 뒷받침해 주는 매출에 따라 엇갈렸다. MS는 AI 투자 효과가 나타나는 데 예상보다 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 우려가 나오며 미 동부 시간 오후 7시40분께 6.03% 하락한 452.36달러 선에서 움직이고 있다. 메타는 6.99% 오른 715.48달러, 테슬라는 1.46% 상승한 437.93달러를 기록하고 있다.

이날 뉴욕증시에서 다우지수는 전장보다 0.02% 오른 4만9015.60, 나스닥지수는 0.17% 오른 2만3857.45를 기록했다. 장 초반 사상 최초로 7000선을 돌파했던 S&P500지수는 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 결정 발표 이후 상승 폭을 반납해 0.01% 하락한 6978.03에 마감됐다. 지난해 3차례 이어졌던 금리 인하 사이클에 제동이 걸리면서 시장은 혼조세를 보였다.





