본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

고성군, 국·도비사업 발굴 총력 … 군민이 체감할 수 있는 사업

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.29 10:34

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2900억원 목표 달성을 위해
단계별 예산확보 활동 전개

경남 고성군은 내년도 국·도비 확보 목표액을 올해 목표액 대비 3.5% 증가한 2900억원으로 잡고 군민 다수에게 실질적으로 필요한 사업을 발굴하기 위해 전 부서장이 팔을 걷어붙이기로 했다.

고성군, 국도비사업 발굴 보고회 모습.

고성군, 국도비사업 발굴 보고회 모습.

AD
원본보기 아이콘

군은 29일 류해석 부군수 주재로 국·소장 및 전 부서장이 참석한 가운데 2027년도 국·도비 확보 보고회를 열고 본격적인 내년도 국·도비 확보 활동에 나섰다.


보고회는 군민 체감 중심 사업과 자연재해 예방 사업 등 총 98건 2,625억원 중 신규사업 29건에 대한 보고와 사업별 확보전략, 추진상 문제점에 대한 대책 논의가 이뤄졌다.

이번 보고회에 발굴된 주요 신규사업은 △녹명지구 자연재해위험개선지구 정비사업 △송학처리분구 하수관리 정비사업 △하이면 소재지(지방도1001호선)확포장사업 △2027년도 취약지역 생활여건 개조사업 △배둔지구 도시재생 우리동네살리기 △상리면 파크골프장 조성사업 △농업 근로자 기숙사 건립사업 △어업분야 외국인 근로자 주거환경개선 지원사업 △기후대응 쉼터 조성사업이 대표적이다.


이번에 발굴한 사업에 대해서는 중앙부처 예산안이 확정되는 5월까지 지속적인 방문과 설명, 지역 국회의원 및 도의원과 긴밀한 협력관계를 유지해 예산확보에 최선을 다하고, 더불어 중앙부처 및 경남도 정책과 연계한 사업을 추가 발굴하여 우리군 사업의 필요성을 적극적으로 알리는 등 예산확보 활동에 선제적으로 대응하기로 했다.


군 관계자는 "국도비 예산 확보는 단순히 예산 확보라는 단계를 넘어 지역사회의 지속 가능한 성장을 도모하는 것으로 지역 경제 활성화를 위한 행정의 필수적인 역할이다"라며 "군민이 직접 체감할 수 있는 현안 사업 중심으로 신규사업을 추가 발굴해 오는 3월 말까지 신청할 계획이다"라고 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

삼성, HBM4 '성능'으로 판 뒤집는다…내달 엔비디아 첫 공급

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기