고성군, 국·도비사업 발굴 총력 … 군민이 체감할 수 있는 사업

2900억원 목표 달성을 위해

단계별 예산확보 활동 전개



경남 고성군은 내년도 국·도비 확보 목표액을 올해 목표액 대비 3.5% 증가한 2900억원으로 잡고 군민 다수에게 실질적으로 필요한 사업을 발굴하기 위해 전 부서장이 팔을 걷어붙이기로 했다.

고성군, 국도비사업 발굴 보고회 모습.

군은 29일 류해석 부군수 주재로 국·소장 및 전 부서장이 참석한 가운데 2027년도 국·도비 확보 보고회를 열고 본격적인 내년도 국·도비 확보 활동에 나섰다.

보고회는 군민 체감 중심 사업과 자연재해 예방 사업 등 총 98건 2,625억원 중 신규사업 29건에 대한 보고와 사업별 확보전략, 추진상 문제점에 대한 대책 논의가 이뤄졌다.

이번 보고회에 발굴된 주요 신규사업은 △녹명지구 자연재해위험개선지구 정비사업 △송학처리분구 하수관리 정비사업 △하이면 소재지(지방도1001호선)확포장사업 △2027년도 취약지역 생활여건 개조사업 △배둔지구 도시재생 우리동네살리기 △상리면 파크골프장 조성사업 △농업 근로자 기숙사 건립사업 △어업분야 외국인 근로자 주거환경개선 지원사업 △기후대응 쉼터 조성사업이 대표적이다.

이번에 발굴한 사업에 대해서는 중앙부처 예산안이 확정되는 5월까지 지속적인 방문과 설명, 지역 국회의원 및 도의원과 긴밀한 협력관계를 유지해 예산확보에 최선을 다하고, 더불어 중앙부처 및 경남도 정책과 연계한 사업을 추가 발굴하여 우리군 사업의 필요성을 적극적으로 알리는 등 예산확보 활동에 선제적으로 대응하기로 했다.

군 관계자는 "국도비 예산 확보는 단순히 예산 확보라는 단계를 넘어 지역사회의 지속 가능한 성장을 도모하는 것으로 지역 경제 활성화를 위한 행정의 필수적인 역할이다"라며 "군민이 직접 체감할 수 있는 현안 사업 중심으로 신규사업을 추가 발굴해 오는 3월 말까지 신청할 계획이다"라고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자



