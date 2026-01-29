[포토] 당정 "수도권 청년·신혼부부 주거 신속공급...공급물량 추가 발표"

한정애 더불어민주당 정책위의장(왼쪽 네 번째부터)과 김윤덕 국토교통부 장관 등이 29일 국회에서 열린 도심 주택공급 확대 및 신속화 방안 당정협의에서 기념촬영을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>