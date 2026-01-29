울주군 ‘해뜨미 바로-콜센터’ 상담 20만건 돌파

전화 돌림 줄이고 응대율 91.6%…신속 민원 행정 안착

울산 울주군이 운영 중인 민원 상담 창구 '해뜨미 바로-콜센터'가 개소 이후 누적 상담 건수 20만건을 넘어섰다.

울주군은 신속하고 편리한 민원 해결을 위해 운영 중인 해뜨미 바로-콜센터가 지난달 말 기준 총 20만5761건의 상담을 처리했다고 29일 전했다.

해뜨미 바로-콜센터는 민원 연결 과정에서 전화가 끊기거나 업무 담당자를 찾기 위한 불필요한 전화 돌림을 줄이기 위해 2023년 3월 문을 열었다. 개소 첫해인 2023년에는 5만5867건의 상담을 처리, 2024년에는 7만5531건, 지난해에는 7만4363건의 상담 실적을 기록했다.

현재 콜센터에는 4명의 상담원이 근무 중이며, 하루 평균 332건 이상의 민원을 처리하고 있다. 전화 응대율은 91.6%로, 군민의 민원 접근성과 편의성을 크게 높였다는 평가다.

울주군은 올해부터 상담 품질과 안정성을 강화하기 위해 기존 기간제 상담원 대신 시간선택제 임기제공무원 2명을 새롭게 채용했다. 이에 따라 모든 상담원이 행정 업무 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 보다 전문적인 민원 응대를 제공하고 있다.

행정시스템 접근 권한을 활용해 업무 담당자를 신속히 확인하고 즉각적인 상담이 가능해지면서, 민원 처리의 정확성과 속도 모두 한층 향상됐다.

울주군 관계자는 "해뜨미 바로-콜센터를 통해 민원인의 4대 불만사항인 반복 설명, 전화 돌림, 무응답, 불친절을 적극 해소하고 있다"며 "군민이 체감할 수 있는 신속하고 정확한 민원 상담 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

울주군 해뜨미 바로-콜센터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>